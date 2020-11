Koeman tevreden over experiment met Frenkie de Jong: ‘Dat is het belangrijkste’

Barcelona won woensdagavond in eigen stadion met 2-1 van Dynamo Kiev. Na eerdere zeges op Feréncvaros (5-1) en Juventus (0-2) is plaatsing voor de knock-outfase van de Champions League al dichtbij voor de Catalanen. Trainer Ronald Koeman was desondanks kritisch over het spel van zijn ploeg, maar toonde zich wel positief over Marc-André Ter Stegen en de rol van Frenkie de Jong als centrumverdediger.

“We begonnen erg goed, creëerden kansen en hadden minimaal 2-0 voor moeten staan. Daarna hadden we problemen om de wedstrijd en de ruimtes te controleren. Het probleem lag in het midden van het veld. We moeten toegeven dat de tegenstander meer gevaar wist te creëren dat we vooraf hadden verwacht”, zo tekent Sport op uit de mond van Koeman. “We weten dat we niet iedere wedstrijd goed kunnen spelen. Soms verdien je in bepaalde wedstrijden meer, soms minder. In dit geval verdienden we misschien minder, maar we hebben gewonnen.”

“We weten dat we onszelf moeten verbeteren zonder de bal, we hebben de tegenstander teveel ruimte gegeven. Je moet daar lering uit trekken en jezelf proberen te verbeteren”, gaat de trainer van Barcelona verder. “Het is belangrijk om negen punten uit de eerste drie Champions League-wedstrijden te halen. We moesten goed beginnen en wisten dat we geen enkele wedstrijd eenvoudig zouden winnen. Vandaag was het niet goed, maar tegen Juventus hebben we een geweldige wedstrijd gespeeld.”

Marc-André Ter Stegen speelde tegen Dynamo Kiev na weken afwezig te zijn geweest en toonde zich meteen weer belangrijk voor Barcelona. “We hadden het geluk dat hij vandaag weer kon spelen. De waarheid is dat hij een fenomenale wedstrijd heeft gespeeld. In verschillende één-tegen-één-situaties wist hij heel goed te redden. Hij heeft wederom laten zien dat hij een keeper van wereldklasse is, hij speelde perfect”, is Koeman lovend over de Duitse doelman. Ook De Jong, die als een inschuivende centrumverdediger speelde, kan rekenen op complimenten.

“Clément Lenglet had veel wedstrijden op rij gespeeld en kampte met wat fysieke problemen. We hadden een wedstrijd voorzien zoals in de eerste twintig minuten, waarin we op hun helft konden spelen en met De Jong overwicht op het middenveld konden creëren”, legt Koeman uit. “In eerste instantie ging dat goed, maar op een gegeven moment ging het tempo in de wedstrijd naar beneden. Het belangrijkste is dat De Jong op die positie kan spelen. Op die manier hebben we een verdediger die in kan dribbelen met de bal, en zo voor een overtal op het middenveld kan zorgen.”

“We mogen misschien niet de favoriet zijn in de Champions League, vanwege onze prestaties van de laatste jaren. Maar als we hard werken met onze groep talentvolle en jonge spelers, dan komen de resultaten vanzelf weer”, zo voegde Gerard Piqué toe na afloop van het duel met Dynamo Kiev. “De club ondergaat een transitie. De afgelopen jaren werden we steeds een klein beetje minder goed en nu proberen we dat om te draaien. Dat is geen makkelijk proces, maar we willen elke wedstrijd een goed resultaat boeken. Bij een club als Barcelona bestaan er geen tussenjaren. We hebben geen tijd te verliezen, hopelijk gaat het snel weer beter.”