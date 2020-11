Steenkolenengels Donny van de Beek gaat viraal: ‘They make profijt of it’

Na de wedstrijd tegen Basaksehir en Manchester United (2-1) werd Donny van de Beek geïnterviewd. Niet alleen had de middenvelder wat moeite met het soepeltjes beantwoorden van de vraag en deed hij beroep op zijn steenkolenengels, ook gooide hij er nog een Nederlands woord tussen. Of de verslaggever dit verstaan heeft, is nog maar de vraag. Bekijk de video hieronder.

