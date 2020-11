Spaanse media: ‘Het experiment met Frenkie de Jong is mislukt’

Barcelona zette woensdagavond door een zwaarbevochten overwinning op Dynamo Kiev een grote stap naar overwintering in de Champions League. De ploeg van trainer Ronald Koeman won met 2-1 in het Camp Nou. Na afloop ging het niet alleen over de moeizame totstandkoming van de zege, maar ook over de positie van Frenkie de Jong. De Nederlander speelde dit keer vanaf de eerste minuut als centrale verdediger naast Gerard Piqué, terwijl Miralem Pjanic en Sergio Busquets de controleurs in het 4-2-3-1-systeem waren. Hoewel De Jong tegen Juventus en Deportivo Alavés ook een helft als inschuivende verdediger speelde én hij dit ook bij Ajax een periode deed, waren de media in Spanje dit keer niet bijzonder te spreken over het experiment van Koeman.

“Het experiment met De Jong is mislukt”, benadrukte Marca. “Koeman blijft zoeken naar oplossingen voor de positie van centrale verdediger waar hij toch twijfels over lijkt te hebben. Toen Dynamo teruggedrongen werd op eigen helft, speelde De Jong vrijwel op het middenveld. Maar toen het aankwam op verdedigen, had hij het net als de rest van de defensie van Barcelona zeer lastig. Het was geen geslaagd experiment”, concludeerde de meest verkochte sportkrant van Spanje. Een mening die werd gedeeld door Sport, dat De Jong én Antoine Griezmann een vijf uitdeelde en zijn verrichtingen als ‘gedesoriënteerd’ samenvatte. Alle basiskrachten van Barcelona kregen een voldoende, behalve de Nederlander en de Fransman.

“De Jong kan op deze positie als noodverband dienen als het echt niet anders kan, als de omstandigheden urgent zijn, maar het is overduidelijk niet de positie waar hij op zijn kwaliteiten gebruikt wordt. De Nederlander had moeite met de omschakeling en kwam te laat als hij hulp moest bieden. Bij diverse grote kansen van Dynamo verscheen hij op de foto”, wees de Catalaanse sportkrant op figuurlijke wijze op de gevolgen van de ongebruikelijke positie van de middenvelder in het hart van de verdediging.

De 1-0 van Lionel Messi tegen Dynamo Kiev

Mundo Deportivo waarschuwt De Jong. “Het lijkt erop dat De Jong er rekening mee moeten gaan houden dat hij veel als centrale verdediger zal gaan spelen. Hij maakte een goede indruk zodra er naar voren moest worden gespeeld en het spel moest worden opgebouwd. Maar in de duels om de bal kwam hij in de problemen omdat het zichtbaar ontbrak aan gretigheid én kwaliteiten die verdedigers wél hebben.”

“Het was onuitsprekelijk hoe zwaar De Jong het in de verdediging had. Niet in woorden uit te drukken”, benadrukte AS. “Hij heeft duidelijk gemaakt dat hij zich als centrale verdediger niet op zijn gemak voelt. Koeman moet hiervan leren en alleen nog beroep doen op De Jong als centrale verdediger als het écht niet anders kan en niet meer op een impulsieve wijze zoals vanavond.” Bij ElDesmarque komt de beoordeling, een vijf, niet overeen met de samenvatting van zijn verrichtingen. Het oordeel van het populaire sportmedium over De Jong verschilt sowieso ten opzichte van de traditionele media en dat is zeker niet de eerste keer dit seizoen, zowel positief als negatief. “Hij bouwde het spel op van achteruit en straalde zekerheid uit in zijn defensieve taken.”

Marca wijst er ook op dat Koeman voor de twee posities van controleurs maar op drie spelers rekent: De Jong, Sergio Busquets en Miralem Pjanic. “Ondanks het tekort aan opties koos hij ervoor om ze alle drie op te stellen, in plaats van te roteren, en de Nederlander centraal achterin op te stellen. Het is zonder meer opmerkelijk dat Koeman, die zich als bondscoach beklaagde dat De Jong bij Barcelona niet als controleur maar aan zijkanten speelde, voor dit 4-2-3-1-systeem heeft gekozen omdat hij De Jong meer op zijn gemak wilde laten voelen en dat hij hem nu als centrale verdediger laat spelen. We zijn benieuwd of het experiment nog een vervolg gaat krijgen omdat Clément Lenglet in de 74e minuut moest invallen om Barcelona de helpende hand te bieden.”

DROOMREDDING - Ruslan Neshcheret redt op perfecte vrije trap van Lionel Messi

Bij El Periódico krijgen alleen Ansu Fati (een zeven) en Marc-André ter Stegen (een negen) een hogere beoordeling dan De Jong: een zes. In het wedstrijdverslag wordt onder meer stilgestaan bij de rol van de Nederlander. “Koeman vraagt om tijd waarvan hij weet dat hij dat niet heeft en hij wil tegelijkertijd ook geen tijd verliezen. Pragmatisch als hij is, koos hij voor een verlenging van het experiment van Vitoria”, verwijzend naar de rol van De Jong als inschuivende verdediger in de tweede helft tegen Deportivo Alavés (1-1). “Het versnelde afgelopen zaterdag het spel van Barcelona en alsof het een derde helft betrof koos hij opnieuw voor De Jong in het hart van de defensie. (…).”

El Periódico zag weinig verbetering met Gerard Piqué en De Jong achterin. “In moeilijkere wedstrijden zal beter aan het licht komen of het wel of niet voor herhaling vatbaar is. Nu zaten Piqué en De Jong niet op hetzelfde niveau. De Jong werd verdedigend niet heel erg op de proef gesteld en speelde op het middenveld toen Dynamo werd teruggedrongen op eigen helft. Er was geen vergelijking met Lenglet mogelijk. Zo verloor De Jong een sprintduel van Vladyslav Supriah, maar dat had de Fransman ook kunnen overkomen. En dat bewees Benjamin Verbic toen Lenglet eenmaal op het veld stond.”