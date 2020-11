Bekijk hier de blunders van Manchester United die de wereld overgingen

Manchester United leed woensdagavond de eerste nederlaag in de Champions League. Na overwinningen op Paris Saint-Germain (1-2) en RB Leipzig (5-0) moest het team van manager Ole Gunnar Solskjaer woensdagavond een 2-1 nederlaag slikken bij Basaksehir. De twee tegendoelpunten van the Mancunians kwamen op kolderieke wijze tot stand en gingen meteen viraal. Bekijk in de video hieronder de samenvatting van de wedstrijd op Turkse bodem.

Bekijk hier de samenvatting van Basaksehir - Manchester United