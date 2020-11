Donny van de Beek kan de Daily Express vandaag beter niet openslaan

Donny van de Beek heeft woensdagavond geen indruk gemaakt op de pers in Engeland. De middenvelder van Manchester United deed een uur mee in de verloren Champions League-wedstrijd tegen Istanbul Basaksehir (2-1), voordat hij door trainer Ole Gunnar Solskjaer naar de kant werd gehaald. De Daily Express wijdt in de donderdageditie van de krant een artikel aan het optreden van Van de Beek.

"De nederlaag van Manchester United bewijst het gelijk van Patrice Evra over Donny van de Beek", kopt de Britse tabloid na het laatste fluitsignaal. Journalist Ryan Taylor refereert in het artikel aan de uitspraak die Evra zaterdag deed: de voormalig linksback van Manchester United stelde dat de club Van de Beek 'niet nodig heeft' De Daily Express noemt Van de Beek a square peg in a round hole, een Engelse uitdrukking om iemand aan te duiden die niet op zijn plaats is: een vierkant blok dat in een cirkel moet passen. "Zijn optreden tegen Istanbul Basaksehir zal zijn kansen op speeltijd niet verhogen."

"Gelukkig voor de Nederlander was heel Manchester United een drama, van de eerste tot de elfde speler", benadrukt de krant evenwel. "Het lijkt niet waarschijnlijk dat zijn optreden specifiek door Solskjaer onder een vergrootglas gelegd zal worden." De Daily Express voegt evenwel toe dat Van de Beek in twee opeenvolgende wedstrijden als basisspeler in de Champions League niet heeft geïmponeerd; vorige week speelde hij 67 minuten in de thuiswedstrijd tegen RB Leipzig (5-0). Van de Beek speelde toen wel verdienstelijk, maar Manchester United draaide pas echt goed nadat hij werd vervangen door concurrent Bruno Fernandes.

"Van de Beek is van nature een aanvallende middenvelder, die als nummer 10 of nummer 8 kan floreren. Maar met Bruno Fernandes in het elftal moet Solskjaer Van de Beek op kunstmatige wijze inpassen en zet hij hem op een positie neer.waar hij niet hoort te spelen", meent de scribent. "Tegen Istanbul Basaksehir speelde hij vanaf de zijkant in een ruit op het middenveld. Het leek erop dat hij niet bekend was met die rol. Het lijdt geen twijfel dat Van de Beek een topspeler is, zoals hij heeft bewijzen bij Ajax, maar voor Manchester United lijkt hij niet de juiste man. Hoewel hij techniek en spelinzicht zou moeten toevoegen aan de ploeg, ontbrak het in Istanbul aan ideeën en vertrouwen bij hem."

De rol van Van de Beek valt op meerdere manieren uit te leggen. Op de eigen website stelt Manchester United dat hij centraal op het middenveld een blok moest vormen met Nemanja Matic en dat hij opereerde in een box-to-box-rol, maar Solskjaer merkte dat het spel soms aan hem voorbijging. "Soms kreeg ik het gevoel dat de hele ploeg te veel over de linkerflank speelde”, vertelt Solskjaer op de clubsite. “We lieten te veel ruimte open aan de rechterkant. Donny heeft na zijn komst zijn kwaliteiten getoond, maar heeft vandaag (woensdag, red.) niet echt de kans gekregen om uit te blinken.” In de Engelse kranten The Sun en The Independent krijgt Van de Beek een vijf voor zijn optreden. Ze concluderen allebei dat de Nederlander zijn stempel niet op het spel kon drukken. De Manchester Evening News kent Van de Beek met een vier een lager cijfer toe.

Solskjaer vertelt waarom hij Van de Beek in de tweede helft naar de kant haalde. “We moesten tactisch wat omzettingen doen richting het einde van de wedstrijd en brachten daarom wat nieuwe spelers binnen de lijnen”, doelt de geplaagde trainer op de entree van Paul Pogba en Edinson Cavani na een uur spelen; Van de Beek en Mata werden op dat moment naar de kant gehaald. Met een extra aanvaller in de ploeg hoopte Manchester United langszij te komen, maar dat lukte niet. Hoewel Van de Beek dus gewisseld werd, is Solskjaer te spreken over zijn optreden. "Donny was goed aan de bal en liet blijken over spelinzicht te beschikken.”

Zelf overheerst bij de van Ajax overgekomen zomeraanwinst de teleurstelling na de nederlaag. "Ik moet toegeven dat ik heel teleurgesteld ben. We speelden aardig in de eerste tien minuten, maar daarna gaven we een doelpunt weg. Ik weet niet hoe", geeft hij aan. In de dertiende minuut van de wedstrijd kwam Istanbul Basaksehir op voorsprong. Bruno Fernandes nam voor Manchester United een korte corner, maar de bezoekers raakten de bal kwijt rond het vijandelijke strafschopgebied. Een lange bal van Edin Visca belandde bij Demba Ba, die de bal op de middenlijn aannam. Hij stond achter de volledige defensie van Manchester United, kon afstormen op keeper Dean Henderson en maakte er 1-0 van.

"Na dat moment raakten we het vertrouwen kwijt. We kunnen veel beter voetballen", weet Van de Beek, die niet naar Mata of naar andere specifieke ploeggenoten wil wijzen na de nederlaag. In het algemeen denkt hij wel dat de voorste linie meer gevaar had kunnen stichten. "We zijn een team en iedereen draagt verantwoordelijkheid. Na het doelpunt van Martial kreeg ik het gevoel dat er veel ruimte lag om iets te creëren, maar we hebben vandaag niet veel kansen gecreëerd. Voor hen was het een mooie overwinning, maar voor ons is het enorm teleurstellend. We zijn Manchester United en we moeten meer laten zien."