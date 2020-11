Simpele avond voor Chelsea en Ziyech; Sevilla en De Jong leveren krachttoer

Chelsea heeft weer een ruime zege in de groepsfase van de Champions League geboekt. Het team van Frank Lampard was een week na de 0-4 zege op FK Krasnodar met 3-0 te sterk voor Stade Rennes, dat dik vijftig minuten met tien man speelde. Hakim Ziyech stond negentig minuten op het veld. Sevilla had tegelijkertijd veel meer moeite om als winnaar van het veld te stappen en de prestatie was zelf nog knapper. Het team van Julen Lopetegui speelde de gehele tweede helft met tien man en boog een 1-2 achterstand om in een 3-2 zege. Chelsea en Sevilla gaan met zeven punten uit drie duels aan kop in Groep E.

Chelsea - Stade Rennes 3-0

Twee rake strafschoppen van Timo Werner en twee gele kaarten voor Dalbert: de eerste helft van Stade Rennes, of beter gezegd Dalbert, op Stamford Bridge was rampzalig. De Braziliaan kreeg na tien minuten zijn eerste gele kaart toen hij Werner in het strafschopgebied neerhaalde: Alfred Gomis zat nog aan de penalty van de Duitser, maar kon de 1-0 niet voorkomen. Vijf minuten voor de pauze mocht Dalbert zelfs inrukken met twee keer geel op zak. De VAR zag dat een inzet van Tammy Abraham tegen de arm van de verdediger ging. Werner faalde niet oog in oog met Gomis: 2-0.

Stade Rennes wilde de schade in de tweede helft beperkt houden, maar al snel verscheen de 3-0 op het scorebord. Chelsea startte sterk na rust en na een heerlijke voorzet van Reece James was Abraham vijf minuten na rust van dichtbij trefzeker. Tot meer was het team van Lampard echter niet in staat. Het is voor het eerst sinds 2009/10 dat de Londenaren in de eerste drie groepsduels van de CL de nul houden.

Sevilla - FK Krasnodar 3-2

Een slechte eerste helft voor het team van Lopetegui, die zag hoe zijn spelers aanvankelijk de wedstrijd domineerden en ook kansen creëerden. Een schitterende vrije trap van Magomed-Shapi Suleymanov in de rechterkruising betekende na zeventien minuten echter de 0-1 en luttele minuten later resulteerde een overtreding van Jules Koundé op Marcus Berg in een penalty. Tomas Vaclik raadde de intenties van de Zweed, maar kon zijn elfmetertrap niet keren: 0-2. Een rake kopbal van Ivan Rakitic vlak voor rust was een opsteker voor Sevilla, maar al snel volgde de domper. In de extra tijd kreeg Jesús Navas zijn tweede gele kaart omdat hij al laatste man een overtreding op een doorgebroken tegenstander maakte. Saillant: het was voor de Spanjaard pas zijn eerste rode prent na 766 officiële duels.

Ondanks de ondertalsituatie maakte Sevilla in de tweede helft een gevaarlijke indruk. De afwerking van Luuk de Jong liet net als voor rust te wensen over en een kopbal van Ivan Rakitic uit een voorzet van Lucas Ocampos ging tegen het aluminium. Twee goals in drie minuten van Youssef En-Nesyri zorgden voor de ommekeer. Na een fout van Kaio nam de Marokkaans international de 2-2 voor zijn rekening en daarna scoorde hij ook uit een rebound, nadat de bal uit een vrije trap tegen de paal was gegaan. Het duel kon daarna nog alle kanten op. Nemanja Gudelj haalde een inzet van Krasnodar, waar Tonny Vilhena ontbrak, van de doellijn en En-Nesyri liet de kans liggen om er 4-2 van te maken.