PSG loopt zonder sterren rood aan en gaat pijnlijk onderuit

Paris Saint-Germain heeft woensdagavond verloren van RB Leipzig. De ploeg van Thomas Tuchel moest het in Duitsland stellen zonder zijn geblesseerde sterspelers Neymar en Kylian Mbappé, maar kwam dankzij een strafschop van Ángel Di María nog wel op voorsprong. Leipzig knokte zich terug en pakte dankzij een knap schot van Christopher Nkunku en een strafschop van Emil Forsberg de volle buit: 2-1. PSG verloor Idrissa Gueye en Presnel Kimpembe onderweg met rode kaarten.

PSG zal gehoopt hebben de wedstrijd in een vroeg stadium te kunnen beslissen. Het begin was ook sterk, want Di María tikte de bal al in de zesde minuut achter Peter Gulacsi: 0-1. Dat was te danken aan Moise Kean, die de bal afsnoepte van verdediger Dayot Upamecano en vervolgens breed legde naar Di María. Vlak daarna had de Argentijn de voorsprong vanaf de strafschopstip kunnen vergroten, nadat Upamecano een schot van Kean op zijn arm kreeg. Di María schoot de penalty echter zwak in en zag Gulacsi redding brengen.

In het restant van de eerste helft was PSG weliswaar de bovenliggende partij, toch kwam RB Leipzig op slag van rust terug. Angeliño bediende Christopher Nkunku op de rand van de zestien, waarna de middenvelder met een laag schot de linkerhoek vond: 1-1. In de tweede helft werd PSG eerst op de counter gewaarschuwd door Forsberg, die in kansrijke positie over mikte. Vlak daarna kreeg Leipzig een penalty, nadat Kimpembe de bal ongelukkig op de arm kreeg. Forsberg rondde het karwei vanaf elf meter af: 2-1.

Zo moest PSG in de achtervolging. Al snel werd Gueye tot overmaat van ramp van het veld gestuurd met zijn tweede gele kaart, nadat hij net te laat kwam in duel met Amadou Haidara. Met een man minder namen de Parijzenaren wel initiatief, maar Leipzig bleef zonder grote moeite op de been. Kimbempe pakte in de slotfase zijn tweede gele kaart, door op grove wijze een counter van Leipzig te blokkeren met een tackle.