Kolderiek optreden van Dénes Dibusz maakt schade groter tegen Juventus

Juventus heeft woensdagavond geen fout gemaakt in de uitwedstrijd tegen Férencvaros in de Champions League. Op bezoek bij de underdog uit Groep G won de ploeg van Andrea Pirlo met 1-4, dankzij dubbelslagen van Álvaro Morata en Paulo Dybala. Doelman Dénes Dibusz blunderde bij de laatste twee treffers van Juventus, dat zes punten pakte in de eerste drie groepswedstrijden.

Het werd een betrekkelijk eenvoudige avond voor Juventus, dat eenmaal scoorde in de eerste helft en de wedstrijd na der rust naar zich toe trok. De Oude Dame moest het nog altijd stellen zonder Matthijs de Ligt, die op de terugweg is na een schouderblessure, terwijl Merih Demiral geschorst was. Het centrale verdedigingsduo bestond uit Leonardo Bonucci en Giorgio Chiellini. Juventus opende de score in de zevende minuut, toen Juan Cuadrado vanaf de rechterflank een lage voorzet gaf, Cristiano Ronaldo de bal miste en Morata bij de tweede paal afrondde.

Bekijk de samenvatting van Ferencvaros - Juventus

Juventus had vrijwel niets te duchten van Ferencváros. De Hongaren waren zelden de vinden op de helft van Juventus; als dat wel het geval was, wisten ze doelman Wojciech Szczesny niet in de problemen te brengen. Bij rust had de score hoger kunnen zijn dan 0-1, maar Ronaldo en Federico Chiesa hadden geen fortuin in de afrondende fase van een aanval. Ook na de pauze waren doelpogingen schaars. Ronaldo trad elf minuten na de rust het strafschopgebied in en schoot naast, terwijl hij beter Morata had kunnen bedienen. Kort daarna scoorde laatstgenoede alsnog.

Na een uur spelen bouwde Juventus geduldig een aanval op; na een pass van Ronaldo liet Cuadrado de bal slim gaan voor Morata, wiens geplaatste schot in de rechterbovenhoek onhoudbaar was voor keeper Dibusz. Zeventien minuten voor tijd maakte Dybala er 0-3 van door een kolderieke blunder van de doelman: hij werd verrast door een terugspeelbal van Miha Blazic, liet het leer onder zijn voeten glippen en zag Dybala afronden in een leeg doel. Niet veel later leverde Dibusz de bal in bij Dybala, die gretig profiteerde; Lasha Dvali kon de bal net niet voor de doellijn weghalen. In de blessuretijd redde Franck Boli vanuit een rebound de eer voor de kampioen van Hongarije.