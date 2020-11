Haaland krikt CL-doelpuntentotaal verder op tegen Lang en Vormer

Borussia Dortmund heeft Club Brugge de eerste nederlaag in de groepsfase van de Champions League toegediend. Het team van Lucien Favre was mede dankzij twee goals van Erling Braut Haaland, die op veertien doelpunten in zijn eerste elf Champions League-duels staat, na een helft al klaar met de Bruggelingen, die in Groep F op een derde plaats te vinden zijn. Dortmund leidt de dans met zes punten, terwijl Lazio de nieuwe nummer twee is na de late puntendeling op bezoek bij Zenit Sint-Petersburg.

Club Brugge - Borussia Dortmund 0-3

Het team van Favre legde in de eerste helft met efficiënt voetbal in aanvallend opzicht de basis voor de zege in België. In de openingsfase maakte Club Brugge, met Noa Lang en Ruud Vormer in de basis, het de bezoekers weliswaar knap lastig, maar vanaf de veertiende minuut trokken die Borussen het duel naar zich toe. Simon Mignolet reageerde niet goed op een voorzet vanaf links van Thomas Delaney, waarna Thorgan Hazard raak schoot. Vier minuten later kopte Axel Witsel de bal na een corner richting Erling Braut Haaland, die Mignolet in tweede instantie van dichtbij passeerde: 0-2. De Noor maakte op simpele wijze de 0-3, na uitstekend voorbereidend werk van Mahmoud Dahoud en Thomas Meunier.

De ruime voorsprong én de naderende wedstrijd van zaterdag tegen Bayern München zorgden ervoor dat Dortmund in de tweede helft niet meer voluit ging. Het was veelzeggend dat de beste kans van die Borussen een kwartier voor tijd was, toen Hazard net te laat was bij een voorzet van Haaland. Club Brugge kwam op zijn beurt niet verder dan pogingen van Emmanuel Dennis en Vormer, waar Roman Bürki beide keren antwoord op had.

Zenit Sint-Petersburg - Lazio 1-1

Na een matig eerste half uur van beide kanten was het Zenit dat de wedstrijd met een heuse teamgoal openbrak. Artem Dzyuba nam een bal met zijn schouder aan, Daler Kuzyaev kopte de bal terug richting de aanvaller, die het leer op zijn beurt weer richting Aleksandr Erokhin knikte. De volley van dichtbij van de middenvelder was onhoudbaar voor José Manuel Reina: 1-0. Lazio, met Wesley Hoedt in de basis, probeerde wat terug te doen, maar de Italianen hadden moeite om grote kansen te creëren.

Het was Zenit dat na rust aanvankelijk gevaarlijker oogde en de beste kansen had. Een inzet van Andrey Mostovoy schampte de paal. Het team van Simone Inzaghi drong meer aan naarmate de tweede helft vorderde en kwam acht minuten voor tijd op 1-1. Na voorbereidend werk van Andreas Pereira en Francesco Acerbi werkte Felipe Caicedo de bal binnen. Zenit kwam zelfs nog goed weg toen een kiezelharde inzet van Sergej Milinkovic-Savic van buiten het strafschopgebied de paal raakte. Bij Lazio ontbraken Ciro Immobile, Lucas Leiva en Thomas Strakosha nadat een coronatest van de UEFA positief uitwees.