Barcelona dankt reddende engel Ter Stegen bij moeizame zege

Barcelona heeft woensdagavond ook zijn derde groepswedstrijd in de Champions League gewonnen. Het elftal van trainer Ronald Koeman won dankzij een penalty van Lionel Messi en een kopbal van Gerard Piqué uiteindelijk met 2-1 van Dynamo Kiev. Bij Barcelona maakte Marc-André ter Stegen na drie maanden blessureleed zijn rentree onder de lat. De doelman blonk direct uit met prachtige reddingen en hield zijn ploeg meermaals op de been.

Koeman loste de personele problemen centraal achterin op door Frenkie de Jong daar neer te zetten met Piqué. Sergiño Dest kreeg als rechtsback de voorkeur boven Sergi Roberto. Barcelona kwam wervelend uit de startblokken in het eigen Camp Nou. Al in de vierde minuut kregen de Catalanen een penalty, nadat Messi over het been ging bij Denys Popov. De Argentijn ging zelf achter de bal staan en maakte daarmee zijn vierde strafschop van het seizoen in clubverband: 1-0.

De 1-0 van Lionel Messi tegen Dynamo Kiev

Daarna opende Barcelona een schiettent en leek het slechts een kwestie van tijd op het volgende doelpunt. Pedri schoot de bal tegen de onderkant van de lat na een pass van Dest, terwijl Fati op doelman Ruslan Neshcheret stuitte. In de rebound mikte Antoine Griezmann op onbegrijpelijke wijze naast. Daarna ging de Spaanse storm volledig liggen en kwam Dynamo steeds beter in de wedstrijd. Vitaliy Buyalskyi kreeg vanaf de strafschopstip een enorme kopkans, maar zijn inzet ging rechtdoor en was daardoor een prooi voor Ter Stegen. In de slotfase van de eerste helft miste Barcelona nog een dubbele kans voor Fati en Messi.

Na rust was het aan Ter Stegen te danken dat Dynamo niet direct op gelijke hoogte kwam. De doorgebroken Viktor Tsyhankov werd afgestopt door de Duitse doelman, en uit de daaropvolgende hoekschop kopte Tomasz Kedziora raak. Het doelpunt werd afgekeurd omdat de rechtsback licht had geduwd. Daarna werd De Jong centraal achterin voorbij gelopen door Vladyslav Supriaha, waarna ook de aanvaller op Ter Stegen stuitte.

Koeman maakte vervolgens wat tactische wijzigingen, waarna Barça weer beter ging spelen. Invaller Sergi Roberto zag een kopbal van heel dichtbij gepakt worden door doelman Neshcheret. Enkele minuten later kon de goalie alleen toekijken hoe Piqué krachtig de verre kruising vond met het hoofd: 2-0. Kiev bleef het proberen en zag Tsygankov opnieuw één-op-één met Ter Stegen missen. Even later was het wél raak voor de middenvelder, die in de rebound profiteerde, nadat Ter Stegen een schot van Benjamin Verbic terug het veld in bracht: 2-1.