Van der Gijp verklaart enorme kritiek van Derksen op Ajax: ‘Dan ben je boos’

Johan Derksen was na afloop van de overwinning van Ajax bij FC Midtjylland (1-2) niet mals in zijn analyse. De analist vond het een 'hele vervelende en slechte wedstrijd' van de Amsterdammers en was zeer kritisch over de optredens van onder meer Edson Álvarez, Lisandro Martínez en Perr Schuurs. René van der Gijp begrijpt een dag later wel waarom Derksen zo ongekend kritisch is op Ajax.

Volgens Van der Gijp heeft het met het verwachtingspatroon te maken. Hijzelf bekeek de wedstrijd 'languit op de bank'. "En dat scheelt", zegt Van der Gijp op SBS 6. "Dat scheelt heel erg. Ik denk altijd bij mezelf: als je naar Hilversum toe rijdt, en je scheert jezelf, je moet onderweg nog tanken... en dan ben ik nog drie kwartier aan het rijden, maar ik ken een meneer uit Grolloo (Derksen dus, red.), dat is gewoon een pleuriseind weg. Die zit twee uur in die auto, in de wetenschap dat je ook nog een keer terug moet. En dan krijg je een kutwedstrijd voor de kiezen! Dan ben je een beetje boos", lacht Van der Gijp.

Zelf heeft Van der Gijp zich wel vermaakt dinsdagavond. "Ik heb daar geen last van. Ik lig op de bank, ik heb mijn iPad bij de hand en ik volg af en toe een beetje die Amerikaanse verkiezingen. En ik denk bij mezelf: ach, dat Ajax... het is tegen Midtjylland... ik moest ook weleens op Cyprus of Malta spelen, dan dacht je: oh oh, als we dadelijk maar weer lekker in dat vliegtuig zitten met drie punten. Dat is het enige wat je denkt, wat kan jou dat nou schelen hoe je speelt? Dan zit Johan zich heel erg op te winden, ik snap dat ook wel."

Van der Gijp begrijpt dat Ajax een slechte wedstrijd speelde. "Je staat snel met 2-0 voor, je hebt een hoop gezeik gehad met coronagevallen. Je denkt bij jezelf: heerlijk, laten we het lekker uitspelen op het gemak. Dat kwam er niet helemaal van, omdat dat ventje dat bij Heerenveen (Anders Dreyer, red.) gespeeld heeft die bal er best wel goed in schoot. Maar ik kan me best wel indenken dat er daar een paar op tachtig procent gespeeld hebben." Trainer Erik ten Hag hield zich aan zijn belofte om Jurgen Ekkelenkamp in de basis te zetten. Begrijpelijk, vindt Van der Gijp. "Ik vind dat netjes. Als jij tegen dat jochie hebt gezegd: 'Jij speelt vanavond.' En hij hield zich daaraan. Wat is daar mis mee? Dan wissel je hem in de rust voor Davy Klaassen."