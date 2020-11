Sergio Ramos scheldt voormalig ploeggenoot de huid vol: ‘Sta op, klootzak!’

Een uitermate opmerkelijk fragment uit de wedstrijd tussen Real Madrid en Internazionale gaat momenteel het internet over. Te zien is hoe Sergio Ramos in woede uitbarst tegenover Achraf Hakimi, nota bene zijn voormalig ploeggenoot bij Real Madrid. Ramos is van mening dat de Marokkaanse rechtsback, die tussen 2017 en 2020 bij Real onder contract stond, zich aanstelt en maakt hem dat op niet mis te verstane wijze duidelijk.

Op de beelden is te zien hoe middenvelder Casemiro van Real Madrid zijn been heft in een poging om Hakimi de bal te ontfutselen. Laatstgenoemde stort ter aarde en schreeuwt het uit van schijnbare pijn. Ramos, die er vlakbij staat, is van mening dat Hakimi zich gruwelijk aanstelt en gaat meteen naar hem toe. "Sta op, klootzak!", roept de woedende aanvoerder van Real Madrid. "Stop met jezelf aan te stellen als een rat!" Hakimi kijkt vervolgens vol verbazing naar zijn ex-teamgenoot.

Voor Ramos werd het een heugelijke avond. De 34-jarige centrumverdediger kopte na 33 minuten uit een hoekschop de 2-0 binnen en had daarmee een belangrijk aandeel in de 3-2 overwinning van Real. Voor Ramos, die verdediger Stefan de Vrij te snel af was, was het zijn honderdste doelpunt als speler van de Koninklijke.