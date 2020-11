Frenkie de Jong krijgt verrassende positie bij Barcelona

Frenkie de Jong start woensdagavond in de Champions League-wedstrijd tegen Dynamo Kiev centraal in de defensie bij Barcelona. De Nederlander stond daar in de tweede helft van de voorbije twee duels met Juventus (0-2) en Deportivo Alavés (1-1) reeds puur uit noodzaak, maar Ronald Koeman kiest nu voor Sergio Busquets en Miralem Pjanic als controleurs in een 4-2-3-1-systeem.

Marc-André ter Stegen maakt zijn rentree in het doel van Barcelona: de doelman kreeg woensdag groen licht van de technische staf en verwijst Neto naar de reservebank. In de defensie krijgt Sergiño Dest de voorkeur boven Sergi Roberto en maakt Gerard Piqué zijn rentree in de Champions League. De verdediger zat vorige week een schorsing uit tegen Juventus en vormt nu dus niet als vanouds een duo met Clément Lenglet maar met De Jong. Jordi Alba completeert de verdediging aan de linkerkant.

Barcelona kan woensdagavond een belangrijke stap richting de achtste finales van de Champions League zetten. De eerste twee groepswedstrijden tegen Ferencvaros (5-1) en Juventus (0-2) werden immers gewonnen. Dynamo Kiev moet liefst negen spelers missen door positieve coronatesten en nog eens vier voetballers vanwege blessures en schorsingen

Opstelling Barcelona: Ter Stegen; Dest, Piqué, De Jong, Alba; Busquets, Pjanic; Griezmann, Pedri, Fati; Messi.