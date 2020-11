Donny van de Beek krijgt basisplaats in Turkije

Donny van de Beek start woensdagavond voor Manchester United in de Champions League. De middenvelder behoort tot de basiself van manager Ole Gunnar Solskjaer voor het uitduel met Basaksehir. Het is voor Van de Beek pas de vierde keer dat hij aan het startsignaal bij the Mancunians verschijnt: eerder kreeg hij een basisplaats in de EFL Cup-duels met Luton Town en Brighton & Hove Albion en ook mocht hij tegen RB Leipzig beginnen.

Niet David de Gea maar Dean Henderson verdedigt het doel van Manchester United op Turkse bodem. De doelman kreeg dit seizoen alleen speeltijd, twee keer negentig minuten, in de bekerduels met Luton Town en Brighton. Het is voor de Engelsman zijn eerste duel ooit in de Champions League. Axel Tuanzebe, een van de smaakmakers in de eerdere groepswedstrijd tegen Paris Saint-Germain, staat ook in de basis.

In vergelijking met het tweede groepsduel met RB Leipzig zijn er vijf wijzigingen. Naast De Gea en Victor Lindelöf, die zijn plaats afstaat aan Tuanzebe, starten ook Fred, Paul Pogba en Mason Greenwood op de bank. Daardoor is er plaats voor Juan Mata, Bruno Fernandes en Marcus Rashford.

Bij Basaksehir staan bekende Premier League-namen als Demba Ba, Martin Skrtel en Rafael in de basis. Manchester United is goed aan de groepsfase van de Champions League begonnen. Het team van Solskjaer startte twee weken terug met een knappe 1-2 overwinning bij Paris Saint-Germain. Het thuisduel met RB Leipzig werd vervolgens met 5-0 gewonnen.

Opstelling Basaksehir: Mert; Rafael, Skrtel, Epureanu, Bolingoli; Berkay, Irfan Can; Visca, Aleksic, Deniz; Demba Ba

Opstelling Manchester United: Henderson; Wan-Bissaka, Tuanzebe, Maguire, Shaw; Matic, Van de Beek, Mata, Fernandes; Rashford, Martial.