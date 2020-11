Dick Advocaat verbaasd: ‘Ze hoeven er alleen maar mensen achter te zetten’

Dick Advocaat en Jens Toornstra schoven woensdagmiddag aan bij de persconferentie van Feyenoord in de aanloop naar Europa League-duel met CSKA Moskou van donderdagavond. Tijdens het perspraatje lieten de trainer en de middenvelder zich uit over de opluchting na de nipte overwinning op FC Emmen (1-2), het ontbreken van de VAR in de Europa League en het opvallend lage aantal coronagevallen in de selectie van de Rotterdammers.