Dick Advocaat haalt uit: ‘Ze hebben geen flauw benul waar het om draait’

Steven Berghuis kan donderdag in het duel van Feyenoord met CSKA Moskou in de Europa League zeer waarschijnlijk meespelen. De aanvaller annex aanvoerder, die afgelopen zondag geblesseerd van het veld moest in het duel met FC Emmen (2-3), trainde woensdag met de selectie mee. "Als hij zich goed voelt, zal hij gewoon spelen", zei Dick Advocaat.

Advocaat heeft ook de beschikking over Justin Bijlow en over João Carlos Texeira. Bart Nieuwkoop is er niet bij. “Hij is de enige uit de selectie die afvalt”, gaf de trainer van Feyenoord aan. Voor aanvallers Luis Sinisterra en Nicolai Jørgensen komt het duel nog te vroeg. Advocaat liet weten dat Feyenoord vooralsnog niet te maken heeft met positieve coronatests. Dat is dus niet de reden van de absentie van Nieuwkoop

Feyenoord treft met CSKA de koploper van Rusland. Dat is de ploeg niet voor niets, zei Advocaat, die Igor Akinfeev en Alan Dzagoev nog kent uit zijn tijd in Rusland bij Zenit Sint-Petersburg en het nationale elftal. “Het is een heel goed elftal met een paar uitschieters. We moeten iedereen in de gaten houden.”

Feyenoord bereidt zich voor op duel met CSKA: 'Winnen om nog mee te doen'

"CSKA is een gevaarlijke ploeg die al vijftien jaar meedoet om het kampioenschap. Er zit veel geld in het elftal. Chidera Ejuke stond bij ons ook heel hoog op het lijstje Hij ging voor twaalf miljoen euro naar Moskou", verwees hij naar de aanvaller die door CSKA werd overgenomen van sc Heerenveen. Maar het wordt voor CSKA ook een heel moeilijke wedstrijd. We hebben het tegen Dinamo Zagreb ook laten zien. Ik ben niet zo negatief en pessimistisch als heel veel mensen.”

Advocaat doelde op de mensen die kritiek hebben op het positiespel van de Rotterdammers. “Als je als elftal zo lang ongeslagen blijft, is dat heel knap met zo veel jonge spelers. Ze hebben geen flauw benul waar het om draait bij de organisatie van een club. Er komt heel wat bij kijken om een jaar lang ongeslagen te blijven. Pas als je hetzelfde geld hebt als bepaalde ploegen in Europa, kan je dingen gaan eisen. Wij willen graag meedoen en willen het zo lang mogelijk volhouden, de toekomst zal uitwijzen of dat lukt.”