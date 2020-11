Italianen genadeloos voor De Vrij: ‘Een hele slechte kopie van zichzelf’

Stefan de Vrij beleeft allesbehalve zijn beste periode bij Internazionale. De 28-jarige mandekker werd vorig seizoen nog uitgeroepen tot de beste verdediger van de Serie A, maar moet het na de nederlaag tegen Real Madrid (3-2) van dinsdagavond ontgelden in de Italiaanse media. En dat nadat De Vrij zaterdag tegen Parma (2-2) ook al een zwakke indruk maakte.

Het loopt dramatisch bij Internazionale: de ploeg van trainer Antonio Conte won slechts één van de laatste zeven wedstrijden. Zaterdag tegen Parma werden i Nerazzurri in de counter geslacht door Gervinho, die twee keer scoorde. Met name het tweede doelpunt werd De Vrij aangerekend, omdat de geslepen Gervinho uit de rug wegliep bij de Oranje-international. Tegen Real Madrid ging het opnieuw mis voor De Vrij: eerst verloor de verdediger Sergio Ramos uit het oog, die uit een hoekschop raak kopte. Bij het winnende tegendoelpunt van Rodrygo stond De Vrij volgens Italiaanse media te diep opgesteld, waardoor hij te laat achterin was om de Braziliaan af te kunnen stoppen.

Volgens La Gazzetta dello Sport beleefde De Vrij tegen Parma al een horrordag en zijn optreden tegen Real Madrid was volgens de roze sportkrant nog slechter. "Kort gezegd is deze De Vrij een heel slechte kopie van de speler die werd bekroond als beste verdediger van het vorige seizoen", aldus La Gazzetta. Ter verdediging van De Vrij moet gezegd worden dat hij tegen Real Madrid speelde in een volledig nieuwe verdediging. Zijn kompaan Diego Godín vertrok naar Cagliari, terwijl Milan Skriniar na een positieve coronatest voor het eerst weer op de bank zat. De Vrij speelde in een centrum met Danilo D'Ambrosio, van origine een vleugelverdediger en de onervaren Alessandro Bastoni.

Ook de Corriere della Sera is uitermate kritisch op het optreden van De Vrij tegen Real. De veertigvoudig international krijgt van de krant een 4. "Hij was al de zwakke schakel tegen Parma en herhaalt het probleem. Hij was Ramos helemaal kwijt bij de 0-2. Zijn invloed op de 2-3 is nog erger", aldus de Corriere. Ook trainer Conte ging na afloop in op het cruciale kopduel dat De Vrij verloor van Ramos. "Bij de corner hadden we met meer overtuiging moeten dekken. De jongens moeten zich realiseren dat de details het verschil maken."