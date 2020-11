‘Bale heeft zijn eigen golfbaan bij Tottenham, ik kon mijn ogen niet geloven!’

Gareth Bale lijkt het geluk in het voetbal helemaal hervonden te hebben bij Tottenham Hotspur. Volgens zijn ploeggenoot Sergio Reguilón, die net als Bale overkwam van Real Madrid, kan dat ook te maken hebben met de golfbaan op het trainingscomplex van the Spurs. "Wat me nog het meest verbaasde was dat ze hier een golfbaan hebben. Er is mij verteld dat ze speciaal voor Bale zijn aangelegd", zegt Reguilón vol verwondering in gesprek met Cadena Ser.

Bale kreeg in zijn tijd bij Real Madrid regelmatig kritiek omdat hij liever op de golfbaan zou staan dan op het trainingsveld bij de Koninklijke. Bale kreeg van Real zelfs een 'golfverbod', maar zijn nieuwe werkgever Tottenham lijkt minder moeite te hebben met zijn hobby. "Het zijn wel korte banen, van een meter of dertig. Ik kon mijn ogen niet geloven", lacht Reguilón. Overigens ligt de golfbaan al enige jaren op het complex van Tottenham en is die niet daadwerkelijk aangelegd voor Bale.

Op het voetbalveld was Bale zaterdag uiterst belangrijk voor Tottenham. De 31-jarige aanvaller maakte in een korte invalbeurt de winnende tegen Brighton & Hove Albion (2-1) en kon rekenen op complimenten van manager José Mourinho. Volgens Reguilón is Bale in Londen helemaal opgeleefd. "Hij oogt heel anders", zegt de 23-jarige linksback. "De taal maakt een groot verschil. Hij sprak Spaans, maar gebrekkig, een beetje zoals ik in het Engels. Hij voelt zich meer op zijn gemak bij de Engelse gewoonten. Ik heb geen idee of hij na zijn verhuurperiode nog terugkeert bij Real Madrid."

Zelf maakte Reguilón in september voor dertig miljoen euro de definitieve overstap van Real Madrid naar Tottenham Hotspur. De vleugelverdediger moest even wennen aan de korte dagen in Engeland. "Het wordt hier om 17.00 uur al donker", lacht hij. "Het is een andere competitie met een andere stijl, maar ik pas me goed aan. Ik heb een goede relatie met mijn ploeggenoten. Heung-Min Son en Pierre-Emile Höjbjerg zijn goede jongens."