Dortmund reageert: berichtgeving van BILD over Haaland is onzin

Borussia Dortmund heeft woensdag voor eens en voor altijd een hardnekkig gerucht rond Erling Braut Haaland de wereld uitgeholpen: de twintigjarige spits heeft géén gelimiteerde afkoopsom in zijn contract staan. BILD meldde eerder op de woensdagochtend nog dat Haaland in 2022 voor 75 miljoen euro op te halen is in Dortmund, en dat Bayern München daar op zinspeelt. Onzin, volgens algemeen directeur Hans-Joachim Watzke.

Al sinds Haaland in januari van dit jaar de overstap maakte van Red Bull Salzburg naar Borussia Dortmund, is BILD ervan overtuigd dat de Noor een afkoopclausule in zijn contract heeft laten opnemen. Zaakwaarnemer Mino Raiola en vader Alf Inge Haaland zouden een gelimiteerde afkoopsom hebben afgedwongen bij de contractonderhandelingen, om de stap naar een absolute topclub makkelijker te maken. Dortmund reageerde niet eerder op die berichtgeving, tot vandaag.

"Er is helemaal niet zo'n afspraak gemaakt", verzekert directeur Watzke. "Maar dat is het punt ook niet. Het gaat erom spelers te overtuigen van je club en je plannen. Wij hebben de duidelijke wens dat Erling langer bij ons blijft en we willen hem en zijn zaakwaarnemer daarvan overtuigen. En ik heb er vertrouwen in dat dat lukt." Haaland ligt tot medio 2024 vast bij Dortmund, dat daardoor geen enkele noodzaak heeft om de spits te verkopen.

Watzke vreest niet dat Haaland vertrekt, mochten grootmachten als Real Madrid, Liverpool en Bayern München zich melden. Al sinds zijn komst naar Dortmund worden die drie clubs in verband gebracht met de aanvaller. "Maar ik denk dat Erling zich erg op zijn gemak voelt bij BVB", zegt Watzke. "Hij heeft afgelopen winter de juiste stap genomen door voor ons te tekenen. Zelf zou ik het onverstandig vinden om na zo'n korte periode al naar de volgende club te gaan."