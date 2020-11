Marseille schaamt zich voor negatief Champions League-record: ‘We are shit’

Olympique Marseille vestigde dinsdagavond een negatief Champions League-record. De Fransen gingen met 3-0 onderuit op bezoek bij FC Porto en leden daarmee de twaalfde (!) nederlaag op rij. Trainer André Villas-Boas schaamt zich voor het negatieve record, dat nu gedeeld wordt met Anderlecht, en geeft toe dat zijn team 'shit' is in de Champions League.

Marseille doet dit seizoen voor het eerst in zeven seizoen weer mee aan de Champions League, maar verloor de eerste drie duels. Villas-Boas maakte dinsdag na de nederlaag bij Porto een aangeslagen indruk op de persconferentie. "Wat willen jullie dat ik zeg?", vroeg de Portugese coach aan de aanwezige journalisten. "Om het 'shit' te kunnen doen in de Champions League, moet je je op zijn minst plaatsen voor het toernooi. Dat hebben we gedaan, maar we are being shit."

Villas-Boas hoopt dat Marseille in Groep C met Manchester City, Porto en Olympiacos in ieder geval de derde plek weet te bemachtigen om zich te kwalificeren voor de volgende ronde van de Europa League. Marseille staat stijf onderaan, maar nummer drie Olympiacos is met drie punten achterstand nog in te halen. "Maar een derde plek is geen bonus, het is de plaats van losers", aldus Villas-Boas. "Het is niet leuk om in de Europa League te spelen, maar het is het minimaal acceptabele."

De trainer van Marseille is zwaar teleurgesteld in zijn elftal. "We hebben onszelf in deze groep drie keer vermoord. We geven de goals zomaar weg, dat was al zo tegen Olympiacos en Manchester City (waarvan met 1-0 en 3-0 werd verloren, red.). Ik heb geen zin om het mooier te maken dan het is. Het is niet normaal om op deze manier doelpunten tegen te krijgen. De Champions League zal voor ons snel afgelopen zijn. Voordat dat gebeurd is, wil ik in ieder geval ons imago oppoetsen."

De twaalf nederlagen op rij van Olympique Marseille