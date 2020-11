Klopp verongelijkt na 0-5 zege: ‘De wereld is soms een slechte plaats’

Liverpool maakte dinsdagavond in Bergamo gehakt van Atalanta. The Reds wonnen mede dankzij drie doelpunten van Diogo Jota met 0-5 in Italië. Op de persconferentie na afloop van het duel gaan er stemmen op om Jota in de komende wedstrijden definitief de voorkeur te geven boven Roberto Firmino, maar Liverpool-manager Jürgen Klopp is geenszins van plan om de Braziliaanse spits af te vallen.

Jota kreeg tegen Atalanta in de punt van de aanval de voorkeur boven Firmino. De voor 45 miljoen euro van Wolverhampton Wanderers overgekomen Portugese aanvaller steekt de laatste weken sowieso in een goede vorm, want voorafgaand aan het bezoek aan Italië verzorgde hij al vier doelpunten in zes wedstrijden. Michael Owen noemde Jota bij BT Sports ‘speciaal’ en een ‘absolute topaankoop’, terwijl Peter Crouch in zijn analyse stelde dat ‘Firmino zich langzamerhand zorgen moet gaan maken’.

“De wereld is soms een slechte plaats”, verzucht Klopp op de persconferentie na afloop van het duel met Atalanta. “Op het moment dat iemand uitstekend heeft gespeeld, gaan we onmiddellijk over een andere speler praten. Iemand die voor mijn gevoel vijfhonderd wedstrijden op rij heeft gespeeld. Zonder Bobby Firmino zouden we niet eens in de Champions League spelen. Als je vraagt: ‘Wat maakt Liverpool speciaal?’, zullen veel mensen antwoorden: ‘De manier hoe Bobby Firmino speelt’.”

“Het is belangrijk dat we meer dan elf goede spelers hebben. Diogo heeft een super, super goede wedstrijd gespeeld. Maar dat heeft niks met Bobby te maken en dat bezorgt me ook geen hoofdpijn”, zo tekent Goal op uit de mond van de manager van Liverpool. Firmino tekende dit seizoen voorlopig voor één doelpunt en twee assist in elf officiële wedstrijden. Klopp laat zich op de persconferentie tevens lovend uit over Rhys Williams, die bij afwezigheid van Virgil van Dijk het centrale duo vormde met Joe Gomez.

“Ik kan me niet voorstellen dat je negentien bent en in je tweede wedstrijd in het profvoetbal tegen Duvan Zapata moet spelen. Het is ongelofelijk! Ik zou waanzinnig nerveus zijn, maar deze jongen was dat niet”, zegt Klopp. “Het is ongelofelijk hoe het team tegen Atalanta heeft verdedigd. Zelfs als de defensie alleen werd gelaten, wonnen ze alle duels. We moesten wat dingen wijzigen, omdat Virg er niet bij is. We delen de verantwoordelijkheid, het komt op tien schouders terecht en het was echt enorm goed wat de verdediging hier liet zien.”