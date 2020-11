Woensdag, 4 November 2020

Ajax moet vrezen voor interesse van Real Madrid

AC Milan is bereid om Pierre Kalulu in januari op huurbasis elders te stallen, vermoedelijk in de Ligue 1. De rechtsback kwam in september over van Olympique Lyon, maar krijgt weinig speeltijd in Italië. (Diverse Franse media)

Olympique Marseille moet vrezen voor het vertrek van Florian Thauvin. Leicester City, AC Milan en Napoli zijn in de markt voor de aanvaller, die in het bezit is van een aflopende verbintenis. (Le10Sport)

Antony bevindt zich op de radar bij Real Madrid. De Koninklijke had hem voor zijn transfer van São Paulo naar Ajax al in het vizier, ziet hem nu uitblinken in Amsterdam en overweegt zich komende zomer voor hem te melden. (Don Balon)

Juventus heeft momenteel de beste papieren om Emerson Palmieri over te nemen van Chelsea. Ook Internazionale heeft belangstelling voor de vleugelverdediger, die the Blues in januari mag verlaten. (Calciomercato)

Frederik Alves Ibsen staat op het punt de overstap naar West Ham United te maken. De jonge verdediger van het Deense Silkeborg is reeds medisch gekeurd en gaat zijn handtekening zetten onder een tot 2024 lopend contract. (BT)