Kijk hier hoe Real Madrid ten koste van Inter (3-2) de eerste CL-zege boekte

Real Madrid boekte dinsdag eindelijk de eerste overwinning in de groepsfase van de Champions League. De Spaanse topclub won met 3-2 van Internazionale. Real Madrid had na de eerste twee groepsduels pas één punt verzameld. Na een verrassende 2-3 thuisnederlaag tegen Shakhtar Donetsk volgde een benauwde remise (2-2) tegen Borussia Mönchengladbach. Kijk in de video hieronder de topper tussen Real Madrid en Internazionale terug.