‘Ajax liet de alarmbellen afgaan, maar dit is van een ander niveau’

Atalanta ging dinsdag hard onderuit op bezoek bij Liverpool. Het team van Gian Piero Gasperini verloor met 0-5 op eigen veld door een hattrick van Diogo Jota en goals van Sadio Mané en Mohamed Salah. De trainer maakt zich geen grote zorgen na de ruime nederlaag, maar vindt wel dat de wedstrijd uitgebreid geanalyseerd moet worden om erachter te komen wat er allemaal fout ging.

Atalanta werd tegen Liverpool regelmatig geklopt in de omschakeling. “We moeten dit goed analyseren en ons gaan aanpassen”, zei de trainer na afloop tegenover Sky Italia. “Ik heb dit in de Serie A ook al gezien. We hebben niet meer de intensiteit zoals voorheen.” Vorig seizoen ging Atalanta met 5-1 onderuit tegen Manchester City, maar wist het uiteindelijk de kwartfinale van de Champions League te bereiken. “We hebben na die dikke nederlaag in Manchester wat dingen veranderd en dat heeft toen een groot verschil gemaakt.”

“Vanavond waren de ruimtes te groot. We moeten onze tactische benadering gaan bekijken voor dit soort wedstrijden, anders gaan we het moeilijk krijgen”, aldus Gasperini, die Atalanta zag winnen van Midtjylland en gelijkspelen tegen Ajax. “We waren niet bang voor Liverpool, want we begonnen de wedstrijd met twee goede resultaten op zak. We speelden met hetzelfde vertrouwen zoals altijd. Maar Liverpool speelde ons weg op basis van intensiteit. Het lukt ons niet om dezelfde intensiteit op de mat te leggen.”

Vorige week dreigde tegen Ajax al een ruime nederlaag nadat de Amsterdammers na 45 minuten spelen met 0-2 voor stonden in Bergamo. In de tweede helft knokte Atalanta zich echter terug tot 2-2. “Ajax liet de alarmbellen al bij ons afgaan. We kwamen toen terug in de wedstrijd en verdienden het misschien wel om te winnen. Maar Liverpool is van een heel ander niveau. Hier moeten we van leren. Vorig jaar hebben we geleerd van het resultaat tegen City. Hopelijk is dit ook weer een leerzaam moment.”