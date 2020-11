Kijk hier de absolute vernedering van Atalanta tegen Liverpool (0-5) terug

Liverpool vernederde dinsdag Atalanta in de groepsfase van de Champions League. De ploeg van Jürgen Klopp won met liefst 0-5 in Bergamo en gaat met negen uit drie fier aan kop in Groep D. Diogo Jota was de grote man aan de kant van the Reds. De aanvaller maakte een hattrick. Mohamed Salah en Sadio Mané zorgden voor de overige doelpunten. Kijk in de video hieronder de verrichtingen van Liverpool in het Stadio Atleti Azzurri d'Italia terug.