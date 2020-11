‘Armlastig Barcelona wil Lyon voor het blok zetten voor komst van Depay’

Barcelona is nog steeds concreet in de markt voor Memphis Depay en Eric García. Mundo Deportivo schrijft dat de Catalanen een plan hebben bedacht om het duo zo snel mogelijk binnen te halen, ondanks de financieel precaire situatie. Barcelona is van plan om in januari met Depay en García om de tafel te gaan en daarmee hun werkgevers Olympique Lyon en Manchester City voor het blok te zetten.

Trainer Ronald Koeman zat eerder deze week om de tafel met de sportieve leiding van Barcelona, bestaande uit Òscar Grau, Carles Tusquet en Ramon Planes. In dit onderhoud werd gesproken over de plannen voor de winterse transferwindow, die over slechts acht weken alweer opent. Koeman wil per se een spits en een centrumverdediger aan zijn selectie toevoegen, maar weet tegelijkertijd dat Barcelona op dit moment niet kan investeren. De financiële situatie bij Barcelona is momenteel zorgelijk en er moet flink worden bezuinigd.

Mede daardoor kon Barcelona niet in de afgelopen zomerse transferwindow Depay en García al binnenhalen. De door Olympique Lyon en Manchester City verlangde tranfersommen waren te hoog voor de Catalanen, waardoor geduld moest worden betracht. Zowel Depay als García is momenteel in het bezit van een aflopend contract, waardoor ze vanaf januari met een nieuwe club mogen onderhandelen.

Mundo Deportivo schrijft dat er bijna dagelijks contact is tussen Barcelona en de zaakwaarnemers van Depay en García. De Catalanen doen er zo alles aan om het duo zich ‘belangrijk te laten voelen’ en de belangstelling te benadrukken, om zo te voorkomen dat ze op het laatste moment nog door een andere club kunnen worden weggekaapt. Vanaf januari mag Barcelona officieel gaan onderhandelen met Depay en García en het plan is om daarna nog eens bij Olympique Lyon en Manchester City te informeren.

Zoals het er nu naar uitziet, is de winterse transferwindow de laatste kans voor beide clubs om nog een (bescheiden) transfersom aan Depay en García over te houden. Barcelona ziet dit als mogelijkheid om in januari al voor een spotprijsje de beschikking te krijgen over de gewenste transferdoelwitten. Mundo Deportivo waarschuwt wel dat er eerst spelers verkocht moeten worden, voordat de Spaanse topclub een bescheiden bedrag kan overmaken naar Manchester City of Olympique Lyon.