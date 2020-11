Bekijk hier de samenvatting van FC Midtjylland-Ajax (1-2)

Ajax deed dinsdagavond goede zaken in de Champions League-wedstrijd tegen FC Midtjylland. De Amsterdammers boekten een 1-2 overwinning in Herning en stegen naar de tweede plaats in Groep D. Kijk in de video hieronder de verrichtingen van het team van Erik ten Hag terug.