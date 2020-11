Kenneth Perez ziet ‘kamikaze’ bij Ajax: ‘Hij is zo ongelofelijk uit vorm’

Kenneth Perez zag Ajax dinsdagavond met veel pijn en moeite winnen in de groepsfase van de Champions League tegen FC Midtjylland. De Amsterdammers kwamen via Antony en Dusan Tadic al snel op 0-2, maar kregen vlak daarna de 1-2 te verwerken en oogden in verdedigend opzicht kwetsbaar. Perez ziet dat Ajax veel potentie heeft, maar is van mening dat het veel beter moet.

“Ajax heeft veel kwaliteiten, maar er zijn ook veel verbeterpunten. Ajax heeft moeite als Midtjylland de lange bal op de lange spits speelt en daar vanuit voetbalt. Dan zijn ze wel kwetsbaar, vind ik. Op het middenveld werden de ruimtes heel groot. Daley Blind moest veel ruimtes bestrijken”, aldus Perez dinsdagavond bij Voetbalpraat. “Ajax slaagt er niet in om een blok te zetten, dat de tweede bal voor hen is. Het is een beetje kamikaze. Daardoor creërde Midtjylland veel kansen, terwijl dat ook geen wonderploeg is. En als je zoveel ruimte krijgt, dan kan er van alles gebeuren.”

Perez zag Ajax in aanvallend opzicht weinig brengen in Denemarken. “Dit is ook niet wat Ajax wil”, aldus de Deense oud-voetballer over de manier waarop de ploeg van Ten Hag speelde in de MCH Arena. De analist zag een Ajacied in het bijzonder niet goed voor de dag vond verschijnen. “Quincy Promes is zo ongelofelijk uit vorm. En Ekkelenkamp speelde natuurlijk ook geen goede wedstrijd op het middenveld.” Laatstgenoemde werd na 45 minuten spelen vervangen door Davy Klaassen.

Na twee wedstrijden staat Ajax op vier punten, net als Atalanta. Liverpool gaat aan kop in de groepsfase met negen punten uit drie duels. Over drie weken krijgt Ajax bezoek van Midtjylland in de Johan Cruijff ArenA. Op eigen veld kan het team van Ten Hag een grote stap zetten in de richting van overwintering in Europa. Een week later gaat Ajax op bezoek bij Liverpool om vervolgens thuis af te sluiten tegen Atalanta.