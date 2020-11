Kranten zien bij ‘krankzinnig slecht’ Ajax twee uitblinkers: ‘Hij is onmisbaar’

Ajax boekte dinsdagavond een belangrijke 1-2 overwinning in de Champions League tegen FC Midtjylland. De Nederlandse kranten zijn een dag later eensgezind in hun analyses: de ploeg van Erik ten Hag speelde zwak na een ‘krankzinnige voorbereiding’, zoals de trainer het zelf omschreef, maar de punten zijn binnen. Met name de rol die Dusan Tadic en Davy Klaassen speelden wordt geloofd in de kranten.

Ajax kwam in Denemarken al vroeg op voorsprong via Antony en Dusan Tadic. Laatstgenoemde kwam in eerste instantie het land niet in vanwege coronaperikelen en hetzelfde gold voor André Onana en Ryan Gravenberch. Op Maarten Stekelenburg en Klaassen had niemand meer gerekend, maar dinsdagmiddag kregen ook zij te horen dat ze alsnog naar Denemarken konden. “In Herning en Ikast gingen de doldwaze dagen vrolijk verder, want de gasten stoven uit de startblokken tegen de armetierige Denen. Na 48 seconden nam Ajax al de leiding”, schrijft De Telegraaf. “Ajax zat net als een week eerder in Bergamo tegen Atalanta op rozen, maar zakte volkomen onnodig door zijn hoeven. Opeens kregen de gasten geen druk meer op de bal, zag het verdedigingscentrum met Perr Schuurs en Lisandro Martinez er geregeld slecht uit en was er dezelfde naïviteit waarneembaar als zeven dagen daarvoor in Italië. Voorafgaand aan de tegentreffer van Anders Dreyer, in de achttiende minuut, liepen er zeven Ajacieden voor de bal. Dat het 1-2 bleef, had Ten Hag aan André Onana en het gebrek aan scherpte bij de Denen te danken.”

De krant zag dat het inbrengen van Klaassen noodzakelijk was om nieuw puntverlies te voorkomen. “Na een uur en een schotpoging van Antony loste Edson Álvarez de tegenvallende Schuurs af. Met de wissels werd de controle hersteld. Daarna werd Ajax, behoudens een halve kopbal van Sory Kaba, door de Denen niet meer getest, terwijl Antony de 1-3 leek aan te tekenen. Bij de goalcheck door de VAR bleek het Braziliaanse pareltje van Ajax echter buitenspel te staan.” Ajax hield stand in de slotfase en boekte een belangrijke zege, die ook nog eens een premie van 2,7 miljoen euro oplevert. “Maar veel belangrijker nog, Atalanta ging in eigen huis keihard onderuit tegen Liverpool, waardoor de deur naar overwintering in het miljoenenbal wagenwijd openstaat. Maar stap één is op 25 november een nieuw positief resultaat tegen Midtjylland (thuis). Dat zou betekenen dat Ajax minimaal van de partij is in de knock-outfase van de Europa League, met uitzicht op meer.”

Volgens het Algemeen Dagblad moeten bij Stekelenburg en Klaassen de gedachten weer even terug zijn gegaan naar vroeger. “De routiniers, die halsoverkop nog naar Denemarken vlogen, moesten zich weer even jeugdvoetballer gevoeld hebben toen ze zich zonder tactische bespreking en hotelovernachting rechtstreeks in de kleedkamer meldden”, zo klinkt het. De krant meldt dat Ajax defensief wankel oogde en in de omschakeling ‘zeeën aan ruimte’ weggaf. Ook aan de bal maakten de Amsterdammers een povere indruk. “De ploeg van Ten Hag wist de bal nauwelijks in de ploeg te houden, laat staan kansen creëren en scoren. Met Klaassen voor Ekkelenkamp leek daar in eerste instantie weinig in te veranderen, maar op het uur trok Ajax het heft weer naar zich toe en verplaatste het spel zich steeds verder naar de helft van Midtjylland.”

In de Volkskrant wordt door verslaggever Willem Vissers uitgebreid aandacht besteed aan de rommelige voorbereiding van Ajax op de wedstrijd. “Directeur Edwin van der Sar vroeg zich hardop af hoe je hierop beleid kan maken. Positief, negatief. Test hier, test daar. Zijn fouten gemaakt in het laboratorium? Gaat het om verschillen in zogenoemde restwaardes van het virus? Hij hoopt binnenkort meer te weten over het wel en wee van de test. Het trainerschap in coronatijd vraagt daarbij improvisatievermogen en geduld, zo was al genoegzaam bekend.” Vissers was aanwezig in het stadion en zat dicht op het veld, waardoor hij Ten Hag zijn ploeg aanwijzingen hoorde geven. “Het was op de avond waarop de herfstkou intrad ook fijn om zo dicht op het veld te zitten, om te horen hoeveel Ten Hag vergt van zijn stem om spelers bij de les te houden, om te roepen wie wie moet oppakken, om aan te sporen tot noodzaak in de omschakeling. Het was nodig ook, want Ajax liet zich af en toe overrompelen, al bleef de schade dan beperkt.”

Vissers zag dat Ajax te veel ruimte weggaf aan de tegenstander en het zichzelf daardoor moeilijk maakte. Met het inbrengen van Klaassen kreeg Ajax na rust weer grip op de wedstrijd. “Klaassen verving Ekkelenkamp in de rust, om meer balans te krijgen op het middenveld. Gaandeweg nam Ajax de wedstrijd weer enigszins in de hand, al hing de dreiging van de 2-2 in de kille avondlucht. Antony scoorde nog met een fijne dribbelgoal na een fijne pass van Mazraoui, Van der Sar stond op van zijn stoel en riep ‘lekker boys’ door zijn mondkapje, maar na een minuut of twee had de VAR uitgezocht dat het buitenspel was.” Door de overwinning komt op vier punten, evenveel als Atalanta en vijf minder dan koploper Liverpool. “Vrijwel zeker maken Ajax en de Italianen uit wie met Liverpool naar de achtste finales gaat. Als Ajax corona op afstand weet te houden, is die kans best groot, met Midtjylland en Atalanta nog als bezoekende clubs in Amsterdam.”

Het Parool zag ‘een krankzinnige openingsfase’. “Daarna was het spel vooral krankzinnig slecht. Zo spelend als dinsdagavond zijn Midtjylland en Ajax de twee zwakke broeders in de poule”, zo luidt de conclusie van de krant. Of de zege van de Amsterdammers nog in gevaar kwam? “Nee, met dank aan Davy Klaassen. Hij viel na één helft in voor de falende Ekkelenkamp. Klaassen heeft zich in korte tijd onmisbaar gemaakt bij Ajax: rustig aan de bal, altijd op de goede plek, slim en sluw. De tweede helft kwam Midtjylland daardoor nauwelijks meer aan een goede aanval toe. Dat was prettig voor Ajax, maar het spel aan de bal bleef bedroevend.”