Erik ten Hag: ‘Hij heeft alles op zijn telefoon kunnen beluisteren’

Erik ten Hag vatte in één zin de zege van Ajax in de Champions League op FC Midtjylland samen. “Zeker na deze voorbereiding mogen we heel tevreden zijn met de 1-2”, erkende de trainer van Ajax na afloop van de derde groepswedstrijd. Ten Hag leek in Herning tal van belangrijke krachten te moeten missen, maar die mochten, veel later, alsnog afreizen naar Denemarken. “We doen weer helemaal mee in de poule. Dat is het belangrijkste, want we willen graag overwinteren in de Champions League en anders als nummer drie verder in de Europa League.”

Dusan Tadic, André Onana, Ryan Gravenberch, Davy Klaassen, Zakaria Labyad en Maarten Stekelenburg mochten maandagmiddag niet met de selectie meereizen na positieve coronatesten. Ajax vroeg meteen hertesten aan en die waren allemaal negatief, waardoor het zestal alsnog kon spelen. “Het waren natuurlijk krankzinnige dagen voor ons. We wisten maandag niet met wie we het allemaal moesten doen. Davy Klaassen hebben we zo laat nog oproepen dat hij niet eens tijd had om naar het spelershotel te komen.”

Erik ten Hag: 'We hebben onze taak volbracht, op naar het volgende duel'

“Hij moest direct door naar het stadion en onderweg heeft hij alles op zijn telefoon kunnen beluisteren, zoals de wedstrijdbespreking.” Niet Klaassen maar Jurgen Ekkelenkamp startte echter. “Ik had een andere jongen al beloofd dat hij mocht beginnen”, doelde hij op Ekkelenkamp. “Die kan ik dan niet zomaar teleurstellen. Zo werkt het niet. Ik vond ons goed beginnen met twee snelle doelpunten. Met Davy erbij in de tweede helft kregen we weer controle over de wedstrijd. Dat was ook nodig.”

“Wil je verder komen, dan was dit heel belangrijk”, wist Ten Hag, die ondanks de zege geen goed Ajax zag. “We begonnen aardig, maar hebben daarna te weinig gecontroleerd. Natuurlijk kunnen we beter voetballen dan we hebben laten zien. Maar alle onzekerheid over die coronatesten is ook wel van nadelige invloed op onze voorbereiding geweest. Naar alle waarschijnlijk waren de positieve testen vals. Dat is niet de eerste keer. Dat gebeurde ook met een speler die niet tegen Liverpool mocht uitkomen", doelde hij op Antony.

Dusan Tadic: ‘Het gaf motivatie dat ik toch mocht meedoen’

Ajax staat nu na drie wedstrijden op vier punten in Groep D. Goed voor een tweede plek achter Liverpool, dat tegelijkertijd met liefst 0-5 van Atalanta won. “We kunnen wedijveren met de ploegen in deze groep. Vanavond was onze minste wedstrijd, maar pakken we wel de punten. Als je verder wilt in de groep was dit ontzettend belangrijk. We hebben onze taak volbracht. Op naar de volgende wedstrijd.”

Ten Hag is ‘ontzettend blij’ dat er nog gevoetbald kan worden, maar ‘al het gedoe met die testen’ maakt het er niet makkelijker op. “Om goed te presteren in de Champions League heeft Ajax alle spelers nodig. We dreigden er maandag wel heel veel te verliezen. Dat is lastig te accepteren als professional. Maar nogmaals, ik ben blij en dankbaar dat het voetbal verder gaat.”