Klaassen: ‘Ik lag op de bank, een beetje op de PlayStation aan het spelen’

Ajax boekte dinsdagavond de eerste overwinning in dit Champions League-seizoen. Op bezoek bij het Deense FC Midtjylland wonnen de Amsterdammers met 1-2, door doelpunten van Antony en Dusan Tadic. De voorbereiding voor Ajax op het duel verliep uitermate rommelig, daar maar liefst zes spelers maandag een positieve coronatest aflegden. Onder hen waren Dusan Tadic en Davy Klaassen, die na afloop vertellen over de hectische dagen die zij achter de rug hebben.

Dusan Tadic, André Onana, Ryan Gravenberch, Davy Klaassen, Zakaria Labyad en Maarten Stekelenburg legden afgelopen maanden allemaal een positief coronatest af, vermoedelijk vanwege achtergebleven restjes van het virus waarmee ze in een eerder stadium besmet waren. Onana, Tadic en Gravenberch konden zich maandagavond al in Denemarken melden, in afwachting van een hertest. Als die negatief uitviel, mocht het drietal sowieso meespelen tegen FC Midtjylland. Klaassen en Stekelenburg mochten dinsdag ook alsnog afreizen naar Denemarken, maar arriveerden wel pas kort voor de wedstrijd.

“Ik lag op de bank. Ik was een beetje op de PlayStation aan het spelen. Net toen ik dacht dat het niet meer zou gebeuren, werd ik gebeld. We hebben de wedstrijd net op tijd gehaald. Een gekke, maar uiteindelijk mooie dag”, zo tekent het Algemeen Dagblad op uit de mond van Klaassen. Hij werd door trainer Erik ten Hag nog buiten de basiself gelaten, maar kwam uiteindelijk in de tweede helft binnen de lijnen.

Dusan Tadic: ‘Het gaf motivatie dat ik toch mocht meedoen’

"Ik mocht niet meevliegen en heb vandaag de hele dag op stand-by moeten staan", vertelt Klaassen. "Ik had mijn spullen nog klaarstaan. Als je dan toch nog mag komen, gaat de hartslag wel even omhoog. Iemand heeft me snel naar het vliegveld gebracht. Maarten (Stekelenburg, red.) en ik hebben er een beetje geintjes over gemaakt, dit is niet iets dat je iedere dag meemaakt. Het was leuk dat we met z'n tweeën waren. Ik snapte wel dat ik niet in de basis stond, ik ben direct vanaf het vliegveld hierheen gekomen. De voorbereiding was niet ideaal, nee."

Tadic vertelt in gesprek met SBS6 dat hij om vier uur vanmiddag te horen kreeg dat hij mocht spelen in Denemarken. “We zijn professionals dus je moet altijd klaar zijn om te spelen. Ik heb hetzelfde gedaan als altijd voor een wedstrijd, maar het geeft natuurlijk wel meer motivatie als je ook weet dat je mag gaan spelen”, antwoordt Tadic op de vraag of hij moeite heeft gehad met de voorbereiding op de wedstrijd. De aanvoerder van Ajax zag een parallel met de wedstrijd van Ajax tegen Atalanta (2-2), aangezien de Amsterdammers daarin ook op een 0-2 voorsprong kwamen en het zichzelf daarna moeilijk maakten.

“Dit is een wedstrijd die we weer moeten analyseren om beter van te worden, maar het belangrijkste zijn de drie punten. We moeten altijd hoog druk blijven zetten, want als we de bal hebben, hebben we meer rust aan de bal. Dat maakt het makkelijker voor ons. We moeten proberen onze eigen wedstrijd te blijven spelen”, benadrukt Tadic. Klaassen spreekt in een interview met Ajax TV van een ‘rommelige wedstrijd’. “Het eerste kwartier doen we het nog goed, dan maken we twee goals. Maar we hadden moeite met de lange bal, dan krijg je een soort heen-en-weer-wedstrijd. We wisten dat we deze wedstrijd moesten winnen, dat hebben we gedaan en daar kunnen we mee verder.”