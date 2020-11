Derksen heeft ‘niets tegen die jongen van Ajax, maar hij is de allerzwakste’

Johan Derksen is absoluut niet te spreken over het niveau dat Ajax haalde op bezoek bij FC Midtjylland (1-2 winst). De analist van Veronica vond dat het spel van de Amsterdammers niets voorstelde en pikt er een aantal dissonanten uit. Perr Schuurs wordt door Derksen betiteld als de zwakste speler aan de zijde van Ajax; dat vond hij ook al in het duel vorige week met Atalanta (2-2).

Derksen was al eerder kritisch op Schuurs. "Ik heb niks tegen die jongen, maar ik vond hem tegen Atalanta de zwakste, en ik vond hem vandaag wéér de zwakste", zegt de oud-voetballer. "Maar dan heb je het weer: door de competitie-indeling speelt Ajax alleen tegen de zwakkere Eredivisie-clubs op dit moment. Ach, dan wordt er veel gecamoufleerd. Maar als hij een beetje tegenstander krijgt wordt hij finaal uit de wedstrijd gespeeld. Dat kan niet op dit niveau." Schuurs kreeg ook in het spelersrapport van Voetbalzone een diepe onvoldoende.

Ook Quincy Promes viel uit de toon bij Ajax, vindt Derksen. "Promes is heel goed begonnen bij Ajax, pakte zijn goaltjes mee, maar komt nu niemand meer voorbij. Hij kan gewoon niets meer en probeert het vaak niet eens meer. Hij is alles van z'n glans en zelfvertrouwen kwijt." Zijn mede-analist Wim Kieft is het daarmee eens. "Op het moment dat je die bravoure inlevert, moet je wel de dreiging blijven houden en diepgang vinden, of die één-twee aan te gaan. Als je zo weinig zelfvertrouwen hebt als hij, zo oogt het tenminste, dan ga je je verstoppen en sprint je een keer minder diep. Domweg omdat je de bal liever niet hebt."

Antony wist zijn stempel ook niet helemaal te drukken tegen Midtjylland, al ziet Kieft absoluut zijn potentie. "Iedereen ziet dat Antony een geweldenaar is of kan worden, maar hij speelt nog veel te bescheiden. Of dat nou leeftijd is, of onwennigheid, of wennen aan niveau, ik weet het niet. Maar als je zo snel en slim bent, en zo'n goede voetballer, moet je veel meer één-tegen-één aangaan. Of binnendoor, daarom staat hij aan de rechterkant. Want hij kan er zo voorbij lopen zo voorbij. Dat deed hij te weinig. Maar het is wel een geweldige speler."