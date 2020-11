Valentijn Driessen hard in analyse: ‘Hij komt tekort voor het CL-niveau’

Ajax boekte dinsdagavond de eerste overwining in de Champions League dit seizoen. Op bezoek bij FC Midtjylland beleefden de Amsterdammers een droomstart door al snel op 0-2 te komen via Antony en Dusan Tadic. De Denen kwamen al snel terug tot 1-2, maar slaagden er vervolgens niet in om door te drukken. Valentijn Driessen zag dat Ajax in verdedigend opzicht kwetsbaar was en richt de pijlen in zijn analyse nadrukkelijk op Perr Schuurs.

De chef voetbal van De Telegraaf vindt dat Erik ten Hag de juiste keuze maakte door Dusan Tadic in de spits te zetten. “Tadic speelde foutloos en liet evenals de vorige twee seizoenen in de Champions League zien dat hij de best beschikbare spits van Ajax is. Hij scoort, geeft assists, is bijna altijd aanspeelbaar, balvast en maakt de goede keuzes in de voortzetting. In deze rol is Tadic de kapstok van het elftal”, schrijft Driessen op de website van de krant. Tadic beweest zijn waarde voor Ajax door de assist op de 0-1 te leveren en zelf de 0-2 te maken.

De 0-1 van Antony tegen FC Midtjylland

Na de doelpunten werd Ajax achteruit gedrongen en kwam het nauwelijks meer aan voetballen toe. Driessen zag het op dezelfde manier fout gaan zoals ook het geval was in de wedstrijd van vorige week tegen Atalanta. “De trage omschakeling met te veel mensen voor de bal en een onzeker, langzaam centraal verdedigingsduo”, aldus Driessen, die een negatief oordeel velt over Schuurs. “Vorige week waren dat Daley Blind en Perr Schuurs en gisteren werd de Limburger geflankeerd door de Argentijn Lisandro Martinez. De defensieve kwetsbaarheid bleef. Schuurs komt tekort voor het niveau van de Champions League.”

De passes terug op Onana komen nog wel aan (9 stuks), maar verder gaat er weinig goed bij Perr Schuurs in de eerste helft.



Meeste balverlies, laagste passnauwkeurigheid en pas één persoonlijk duel gewonnen.#midaja pic.twitter.com/RMwaiPEY2Z — Bart Frouws (@bartf) November 3, 2020

Driessen zag dat in de Champions League de zwakte van Schuurs bloot komt te liggen. “Op snelheid en in één-tegen-één-duels laten middelmatige spitsen de Limburger te vaak hun hielen zien. Ook met het positie kiezen ten opzichte van de aanvallers heeft hij veel moeite”, stelt Driessen over Schuurs, die met geel op zak een halfuur voor tijd gewisseld werd. “Weliswaar komt Schuurs net kijken op topniveau en speelde hij vorig seizoen meer in de Eerste Divisie dan in de Eredivisie; hij zal zich sneller moeten ontwikkelen om het niveau wat Ajax najaagt bij te kunnen benen.”

Slechts één speler van Ajax komt in de buurt van uitblinker Tadic

Ajax oogde met name in de eerste helft in verdedigend opzicht kwetsbaar. “Evenals in Italië kreeg Ajax de 1-2 om de oren toen er zeven Ajacieden voor de bal liepen”, vervolgt Driessen. “Dat Klaassen toen nog op de bank zat, had daar niets mee te maken. Het overkwam Ajax net zo goed met de ervaren middenvelder tegen Atalanta op het veld en eveneens tegen Fortuna Sittard. Zelfs de nummer laatst van de Eredivisie legde de vinger op de zere plek in de Amsterdamse verdediging. Alleen ontbrak de kwaliteit om hiervan te profiteren.”