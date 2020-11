Derksen spijkerhard na Midtjylland - Ajax: ‘Met hen speel je al met negen man’

Ajax boekte dinsdagavond de eerste overwinning van de Champions League-campagne. Op bezoek bij het Deense FC Midtjylland wonnen de Amsterdammers met 1-2, door doelpunten van Antony en Dusan Tadic. De zege zorgt niet voor al teveel enthousiasme in de studio van SBS6, want Johan Derksen is in zijn analyse na de wedstrijd spijkerhard voor Ajax.

“Je pakt drie punten, maar kunt hier nauwelijks trots op zijn”, zo begint Derksen zijn analyse. “Ik vond het een hele slechte en vervelende wedstrijd van Ajax. Tegen een hele matige tegenstander. Er faalden teveel mensen. Als je Álvarez en Martínez in je team hebt, speel je al met negen man. Die voegen niks toe. Dan heb je er nog een paar die geen bal raken. Promes komt geen man voorbij, Blind loopt een beetje te sukkelen op het middenveld, Ekkelenkamp hebben we niet gezien. Die rechtsbuiten (Antony, red.) maakt veel te weinig acties”.

“Ik vond het een hele slechte prestatie. Maar laten we die overwinning koesteren, anders waren ze al uitgeschakeld geweest”, gaat Derksen verder. De analist krijgt met die constatering bijval van Wim Kieft. “Het resultaat gaat boven alles, maar het aanvallende gedeelte was enorm slecht. Dat is normaal gesproken de kracht van Ajax”, geeft Kieft te kennen. De oud-spits is wel te spreken over Tadic, die ‘altijd dezelfde dingen blijft doen’ en ‘heel sterk aan de bal’ was.

“Dat was de enige speler die een normale prestatie leverde”, zo is ook Derksen positief over het spel van Tadic. De analist zag echter wel dat Ajax zowel in verdedigend als aanvallend opzicht veel kopduels verloor. “Het viel me op dat Ajax zowel verdedigend als aanvallend geen koppers heeft. Dat is toch wel een tekortkoming, het is levensgevaarlijk met standaardsituaties.”