Manchester City blijft foutloos en is al bijna zeker van knock-outfase

Na overwinningen op FC Porto en Olympique Marseille heeft Manchester City in de groepsfase van de Champions League ook de derde wedstrijd in winst omgezet. Op eigen veld bleek het team van manager Josep Guardiola met 3-0 te sterk voor Olympiacos. De Griekse topclub bleef lang hoop houden op een resultaat, maar in de slotfase liepen the Citizens uit naar een ruime zege.

De Premier League-club had vanaf het eerste fluitsignaal de controle over de wedstrijd. Het was wachten op de 1-0 en deze viel na twaalf minuten spelen. Na een goede combinatie met Kevin De Bruyne kon Ferran Torres van dichtbij scoren. Manchester City kwam geen moment in de problemen; Olympiacos slaagde er in de eerste helft niet in om ook maar een schot op doel af te vuren. Na rust hielden de bezoekers lang stand, maar kon het meer tegedoelpunten uiteindelijk niet voorkomen.

Met nog tien minuten op de klok werd Gabriel Jesus het strafschopgebied ingestuurd door De Bruyne. De Braziliaan schoot vanuit een moeilijke hoek genadeloos hard raak in het dak van het doel. Door zijn doelpunt was de wedstrijd definitief gespeeld. In de laatste minuut van de officiële speeltijd werd het nog erger voor Olympiacos. João Cancelo zocht de combinatie met Lukas Nmecha en schoot vanaf de rand van het strafschopgebied de 3-0 binnen.

Door de derde overwinning op rij is kwalificatie voor de knock-outfase binnen handbereik voor Manchester City. FC Porto won vanavond met 3-0 van Olympique Marseille staat tweede met zes punten, Olympiacos staat derde met drie punten. Manchester City heeft over drie weken genoeg aan een punt om zeker te zijn van een plek in de volgende ronde.