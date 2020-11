Real Madrid heeft eindelijk eerste zege in CL te pakken

Real Madrid heeft eindelijk de eerste zege in de Champions League te pakken. Na de 2-3 nederlaag tegen Shakhtar Donetsk en de 2-2 remise bij Borussia Mönchengladbach was de ploeg van Zinédine Zidane dinsdagavond met 3-2 te sterk voor Internazionale. Het kan in Groep B werkelijk nog alle kanten op. Borussia Mönchengladbach leidt de dans met vijf punten, terwijl Real Madrid en Shakhtar vier punten hebben. Voor Inter, dat twee punten heeft, is de visite van Real Madrid over drie weken van groot belang.

In een bijzonder interessante eerste helft met een hoog temoi was zowel het team van Zidane als het team van Conte ambitieus en werd het vijandelijke doel opgezocht. Na 25 minuten spelen brak Benzema de wedstrijd open. Achraf Hakimi ging met een terugspeelbal ter hoogte van de middenlijn richting Samir Handanovic de fout in, daar de Fransman het doorzag en scoorde na de doelman te slim af te zijn geweest: 1-0.

De meest bizarre assist die je vanavond gaat zien: Nicolò Barella tegen Real Madrid C.F. ??? Check die laatste herhaling! ?? Geplaatst door voetbalzone op Dinsdag 3 november 2020

Real Madrid kwam acht minuten later op 2-0 toen Sergio Ramos uit een corner van Toni Kroos de bal diagonaal in de rechterhoek kopte. Inter reageerde echter goed op de tegenslag. Twee minuten later kwam de bal via een ingenieuze hakbal van Nicolo Barella terecht bij Lautaro Martinez, die het leer in de linkerhoek achter Thibaut Courtois mikte. Courtois en Handanovic waren er verantwoordelijk voor dat de eerste helft niet meer goals opleverde.

Inter poetste de achterstand na 68 minuten spelen weg. Martinez kopte de bal in de 68e minuut richting Ivan Perisic, die het leer goed afschermde en deze vervolgens diagonaal in de rechterhoek schoot. De drie punten bleven dankzij twee invallers echter in de Spaanse hoofdstad. Na een snelle tegenaanval via de linkerkant kwam de bal via Vinicius Junior terecht bij Rodrygo, die vervolgens een hard en raak schot in de rechterhoek loste.