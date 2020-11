Bayern München haalt mede door eigen goal ex-Ajacied uit met 2-6

Bayern München blijft ongenaakbaar in Groep A van de Champions League. Het team van Hansi Flick zegevierde dinsdagavond met 2-6 over RB Salzburg, al ging het niet zo makkelijk als de uitslag doet vermoeden. De laatste vier goals van der Rekordmeister kwamen pas in de laatste twaalf minuten tot stand. Bayern heeft nu negen punten en een doelsaldo van plus negen na drie duels en speelt over drie weken opnieuw tegen de Oostenrijkers.

In een vrij gelijkopgaande eerste helft slaagde Bayern er toch in om met een minimale voorsprong het rustsignaal te bereiken. RB Salzburg begon zeer gretig aan de wedstrijd en de instelling werd na vier minuten al beloond met een doelpunt. Een schot van Sekou Koita vanaf de rand van het strafschopgebied werd geblokt door David Alaba, waarna de bal voor de voeten van de vrijstaande Mergim Berisha terechtkwam. Vanaf de linkerkant van het zestienmetergeboed schoot hij de bal hard in de korte hoek achter Manuel Neuer: 1-0.

Ook na openingstreffer liet RB Salzburg zich niet onbetuigd, maar een onnodige overtreding en een eigen doelpunt zorgden ervoor dat Bayern het duel kon ombuigen. Na een charge van Enock Mwepu op Thomas Müller wees de arbiter naar de stip en tekende Robert Lewandowski vanaf elf meter voor de 1-1. Vlak voor rust viel de 1-2: Müller kreeg de bal na een goede loopactie mee van Lewandowski en zette voor in het strafschopgebied, waarna Rasmus Kristensen de bal ongelukkig met het hoofd tegen de touwen joeg.

In de eerste twintig minuten kon de tweede helft alle kanten op. Neuer redde uitstekend op een schot van Mwepu en aan de andere kant van het veld keerde Cican Stankovic een schot van Serge Gnabry en mikte Kingsley Coman de bal op de lat. De entree van Masaya Okugawa in de 66e minuut bleek een gouden wissel, daar hij de bal enkele seconden later in de linkerhoek achter Neuer joeg.

Bayern trok het duel in Oostenrijk desondanks in de laatste twaalf minuten naar zich toe. Na een corner van Joshua Kimmich vanaf links won Jerome Boateng een kopduel van Kristensen en plaatste hij de bal met een krachtige knik in de rechterhoek: 2-3. Dankzij een fraaie treffer van Leroy Sané kwam Bayern op 2-4. Mohamed Camara verspeelde de bal op het middenveld aan Kimmich, die Sané aan de rechterkant van het strafschopgebied bediende. De aanvaller rukte op, kapte en schoot de bal met links heerlijk in de linkerkruising. In de slotminuten was Lewandowski met een rake kopbal, na een gewonnen luchtduel met Kristensen, na voorbereidend werk van Javi Martinez de maker van de 2-5. Een krachtig schot van Lucas Hernández betekende de 2-6.