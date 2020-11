Liverpool maakt dankzij man in bloedvorm gehakt van Atalanta

Liverpool is nog altijd zonder foutloos in Groep D van de Champions League. The Reds maakten in het Gewiss Stadium met vlijmscherpe counters gehakt van Atalanta, dat uiteindelijk op 0-5 overwinning werd getrakteerd. Grote man aan de zijde van Liverpool was andermaal Diogo Jota, die met drie doelpunten zijn uitstekende vorm etaleerde. De overige treffers werden verzorgd door Mohamed Salah en Sadio Mané. Over drie weken staan Liverpool en Atalanta andermaal tegenover elkaar, dan in Engeland.

Voorafgaand aan het bezoek aan Italië was Liverpool nog foutloos in de Champions League, na overwinningen op Ajax (0-1) en FC Midtjylland (2-0). Tussendoor rekenden the Reds in de Premier League ook af met Sheffield United (2-1) en West Ham United (2-1). De man die de afgelopen weken toont uitstekend in vorm te zijn, is de voor 45 miljoen euro van Wolverhampton Wanderers overgenomen Jota. De Portugese aanvaller nam voorafgaand aan het bezoek aan Atalanta reeds vier doelpunten voor zijn rekening en kwam in Bergamo al snel op het scorebord.

Hans Kraay junior zou zeggen: 'Dit doet Diogo Jota héél smerig." ?????? Geplaatst door voetbalzone op Dinsdag 3 november 2020

Met zestien minuten op de klok vond Trent Alexander-Arnold met een splijtende pass Jota in het strafschopgebied. De Portugese aanvaller hield José Luis Palomino van zich af en verschalkte Atalanta-doelman Marco Sportiello vervolgens met een fraaie stift. Na ruim een halfuur spelen tekende Jota ook voor zijn tweede treffer van de avond. Na een lange pass van Joe Gomez ontdeed hij zich in één beweging van Hans Hateboer en schoot daarna met zijn rechtervoet overtuigend de bal in de korte hoek.

Direct na rust maakte Liverpool in een mum van tijd een einde aan alle aspiraties van Atalanta. Na slechts twee minuten in de tweede helft kreeg Atalanta via Aléjandro Gómez een hoekschop te nemen. De voorzet werd afgeslagen, waarna Curtis Jones de bal wegwerkte en daarmee onbedoeld Salah wist te vinden. De Egyptische aanvaller begon aan een machtige sprint, troefde Hateboer af en vond eenmaal in het strafschopgebied aangekomen de linkerhoek achter Sportiello. Twee minuten later was het andermaal raak, toen Salah Mané vrij in het strafschopgebied bracht en hij met een fraaie lob het net wist te vinden.

NIET NORMAAL! ?? Check waar Mohamed Salah aan deze sprint begint... ?????? Geplaatst door voetbalzone op Dinsdag 3 november 2020

Met slechts negen minuten op de klok in de tweede helft liep Liverpool zelfs al uit naar 0-5. Mané vond met een pass met buitenkant voet Jota, die de uitgekomen Sportiello knap omspeelde en vervolgens voor een leeg doel geen fout maakte. Liverpool nam daarna wat gas terug, waardoor de schade voor Atalanta verder beperkt bleef. De bezoekers waren nog gevaarlijk via James Milner , maar diens inzet trof geen doel. Wel kreeg manager Jürgen Klopp in de slotfase nog een gele kaart, vanwege aanmerkingen op de leiding.