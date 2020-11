Kieft en Derksen genieten bij Ajax: ‘Hij moet op zijn 22e al een topspeler zijn’

Ryan Gravenberch lijkt momenteel aan het jaar van zijn definitieve doorbraak bezig bij Ajax. De achttienjarige middenvelder speelde dit seizoen voorlopig zeven officiële wedstrijden in het elftal van trainer Erik ten Hag, allemaal als basisspeler. Johan Derksen en Wim Kieft zijn bij SBS6 tijdens de voorbeschouwing op de Champions League-wedstrijd tussen FC Midtjylland en Ajax uitermate lovend over Gravenberch.

“Ik vind hem echt heel goed, je ziet hem beter worden in vergelijking met vorig jaar. Hij is een jonge speler, met enorme fysieke mogelijkheden. Met dat grote lichaam kan hij vrij goed in de kleine ruimte spelen en daar zijn er niet heel veel van met dat postuur. Hij is alleen achttien en voetbalintelligentie groeit natuurlijk door veel wedstrijden te spelen”, zo begint Kieft. De analist wijst vervolgens op een moment in de wedstrijd tussen Atalanta en Ajax (2-2), waar balverlies van Gravenberch de gelijkmaker inleidde.

“Dat soort dingen leer je alleen maar af als het afgestraft wordt”, gaat de oud-spits verder. “In een volgende situatie zal hij dat beter kunnen inschatten. Maar dat neemt niet weg dat hij een hele goede speler is. Het grote probleem bij Ajax is dat ze in de zomer een half elftal zijn kwijtgeraakt en jonge spelers moeten inpassen. Dat kost gewoon tijd, want je moet vaak betalen voor de leeftijd. Dat gaat met vallen en opstaan.”

Edson Álvarez: ‘Hij is bij Ajax denk ik onze beste speler’

“Maar als Gravenberch dit op zijn achttiende al kan...”, zo haakt Derksen in. “Ondanks zijn grote postuur is hij soepel, hij is lenig, kan goed voetballen en heeft inzicht. Voor dit soort foutjes met balverlies moet hij op zijn kloten krijgen. Niet alleen door de trainer, maar ook door zijn medespelers. Want het kost geld. Maar als een jongen dit op zijn achttiende al kan, moet hij als hij normaal doorgroeit op zijn 22e al een topspeler zijn.”

Gravenberch verlengde in juni zijn contract bij Ajax tot medio 2023. “Een meerjarig contract van Ajax is slim, want dan kunnen ze qua transfersom vragen wat ze willen. Maar we houden hem niet tot die datum in Nederland”, voorspelt Derksen. “Er kan een hoop gebeuren op de weg naar of je een topspeler wordt of niet”, reageert Kieft. “Ik moet ook aan Bazoer denken, een geweldenaar van wie ze ook helemaal gek waren bij Ajax. Hij doet het nu wel goed bij Vitesse. Maar het gaat erom hoe stabiel in je hoofd bent.”

“Dat was de Gravenberch van die tijd, maar hij is helemaal weggezakt en ik hoop dat hij nu alsnog doorkomt. Want hij is een potentiële Oranje-speler”, beaamt Derksen. De 24-jarige Bazoer speelde 71 wedstrijden in de hoofdmacht van Ajax, alvorens hij via VfL Wolfsburg, FC Porto en FC Utrecht bij Vitesse terechtkwam. Namens de Arnhemmers, die de koppositie in de Eredivisie momenteel met Ajax delen, was hij dit seizoen voorlopig goed voor zeven wedstrijden.