Ten Hag noemt situatie ‘krankzinnig’: ‘Bij ons gingen alle alarmbellen af’

De voorbereiding van Ajax op de Champions League-wedstrijd van vanavond tegen FC Midtjylland verliep allesbehalve vlekkeloos. André Onana, Maarten Stekelenburg, Ryan Gravenberch, Dusan Tadic en Davy Klaassen kwamen Denemarken in eerste instantie niet in omdat zij positief werden getest op het coronavirus. Na nieuwe testen en veel overleg met onder meer de Deense autoriteiten en de UEFA kunnen de genoemde Ajacieden alsnog in actie komen. Vlak voor de aftrap noemt Ajax-trainer Erik ten Hag de situatie ‘krankzinnig’.

“Het is zeker krankzinnig”, aldus Ten Hag op het veld in gesprek met SBS6. “Er is te veel gebeurd om in een paar minuten te vertellen, maar het gaat van links naar rechts. Na heel veel moeite en inspanningen hebben we de spelers hier gekregen, dat is natuurlijk prettig. Maar eigenlijk kan het natuurlijk niet, de manier waarop het gegaan is. Of ik boos ben? Nee, ik ben op de eerste plaats blij dat we kunnen voetballen.”

Ten Hag gaf maandag op de persconferentie al aan dat hij twijfels had over de betrouwbaarheid van de uitgevoerde tests. “Je gaat ervan uit dat testen objectief en goed zijn. We kunnen stellen dat daar lichte twijfel bij is, tot zeer sterke twijfel”, aldus de trainer. “Wij hebben nieuwe testen gedaan. Toen waren de testen die eerst positief waren, negatief: niet geïnfecteerd. Bij ons gingen natuurlijk alle alarmbellen af, op vrijdag hadden we niemand besmet en op maandag ontzettend veel spelers en stafleden.”

Klaassen kwam samen met Stekelenburg dinsdagavond pas aan in Denemarken. Het tweetal voegde zich in het stadion pas bij de selectie. Ten Hag had geen rekening gehouden met de aanwezigheid van de ervaren middenvelder en dus zit hij op de bank. “Dat is geen ideale wedstrijdvoorbereiding. Ik had Ekkelenkamp inderdaad al voorbereid op een basisplaats, maar de voorbereiding van Davy: op het moment dat hij een verkeerde test heeft, valt natuurlijk het spanningsveld weg. Dan krijgt hij laat in de middag pas te horen dat hij alsnog kan afreizen. Hij kwam net voor dat wij met de selectie hier binnen kwamen, direct vanaf het vliegveld, samen met Maarten Stekelenburg.”

Op de linksbuitenpositie krijgt Quincy Promes de voorkeur boven David Neres. Of dat er mee te maken heeft dat de Oranje-international in verdedigend opzicht meer werk verricht dan de Braziliaan? “Dat is niet de bedoeling, dat hij achter de back van Midtjylland aan moeten lopen. Het is met name zo: de backs zijn kwetsbaar aan de binnenkant, ik wil graag een rechtsbenige aanvaller op links en vice versa. En we hebben natuurlijk veel aanvallers, dan moet je ook weleens gaan kiezen, dat is eigenlijk de tweede reden.”