Hugo de Jonge verklaart op persmoment ‘valse’ coronauitbraak bij Ajax

Het kabinet heeft dinsdagavond aanvullende coronamaatregelen bekendgemaakt. Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid werd op de persconferentie, die hij gaf met minister-president Mark Rutte, gevraagd om de situatie van Ajax op te helderen. De Amsterdammers kregen maandag te maken met een ogenschijnlijke coronauitbraak, maar daar lijken veel valspositieve tests bij te zetten. De Jonge wijt dat aan 'asymptomatisch testen'.

De Jonge kreeg de vraag wat de situatie bij Ajax zegt over de betrouwbaarheid van de pcr-test. "Het zegt een paar dingen: als je heel veel test, ook asymptomatisch, is het logisch dat je daarmee meer valspositieven treft, valsnegatieven overigens ook", stelt De Jonge. "Dat is niet onlogisch. Je hebt dan een aantal uitslagen waar je net niet helemaal op kunt leunen. Dat is ook de reden waarom we in het algemeen best voorzichtig zijn met asymptomatisch testen. Dat heeft ook een capaciteitsachtergrond, maar ook wel degelijk te maken met de betrouwbaarheid van de uitslag."

Op dit moment maakt voornamelijk de topsportwereld gebruik van asymptomatische tests, maar dat gaat veranderen. "Wij gaan het asymptomatisch testen stapsgewijs introduceren, met name in de doelgroepen waarvan we verwachten dat het vindpercentage hoog is", aldus De Jonge. "Maar als je zomaar iedereen generiek gaat testen, moet je beter weten hoe je de uitslag moet interpreteren."

In het voetbal probeert men de zogenaamde 'bubbel' waarbinnen de spelers leven zo klein mogelijk te houden. De Jonge zegt daarover: "Vanuit topsportoverwegingen snap ik goed dat je de bubbel zo klein mogelijk probeert te maken. Daarbinnen moet je die topsportactiviteiten uitoefenen. Helemaal waterdicht is het nooit. Dat hebben we ook gezien bij grote wielertochten, waarbij ze hun best doen om de bubbel gesloten te houden. Dat lukt vaak net niet helemaal. Het vraagt ongelooflijk veel discipline om die bubbel daadwerkelijk gesloten te houden."

Ajax zou het tegen FC Midtjylland aanvankelijk moeten stellen zonder André Onana, Ryan Gravenberch en Dusan Tadic, maar het drietal werd na ogenschijnlijk valse tests gewoon opgesteld door trainer Erik ten Hag. Ook Maarten Stekelenburg, Davy Klaassen en Zakaria Labyad werden later toch nog naar Denemarken gestuurd, zij zitten op de bank.