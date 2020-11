‘Ook Davy Klaassen en Maarten Stekelenburg zijn in Denemarken’

Een nieuwe wending in de soap rond de enorme coronauitbraak bij Ajax: De Telegraaf meldt twee uur voor aanvang van de wedstrijd tegen FC Midtjylland op basis van Deense bronnen dat ook Davy Klaassen en Maarten Stekelenburg in Denemarken zijn. De middenvelder en doelman van Ajax zouden met een privévliegtuig geland zijn op de luchthaven van Midtjylland. Onzeker is of ze ook tot de wedstrijdselectie behoren.

Er bestaat nog altijd veel onduidelijkheid over het wel of niet meespelen van een aantal spelers van Ajax. Zeker is dat André Onana, Ryan Gravenberch en Dusan Tadic maandagavond gezamenlijk in Denemarken zijn geland en dinsdag mee hebben getraind bij Ajax. Het drietal mocht aanvankelijk niet mee naar Denemarken, maar werd luttele uren later alsnog toegelaten. Het lijkt erop dat het drietal speelgerechtigd is, maar daarover zal tot het bekend worden van de opstelling onduidelijkheid over bestaan.

Mochten naast Onana, Gravenberch en Tadic ook Klaassen en Stekelenburg inzetbaar zijn, dan valt de schade voor trainer Erik ten Hag enorm mee. Ajax moet het in ieder geval stellen zonder de geblesseerde Mohammed Kudus, en mogelijk ook zonder Zakaria Labyad, al is dat ook niet zeker. De aanvallende middenvelder zou eveneens positief hebben getest op het coronavirus en over zijn meespelen bestaan grote twijfels. Voetbal International meldt dinsdagavond dat Labyad 'gewoon' inzetbaar is.