Optreden van Frenkie de Jong tegen Alavés kost Barcelona 2,7 miljoen euro

Frenkie de Jong speelde afgelopen zaterdag tegen Alavés zijn vijftigste wedstrijd in het shirt van Barcelona. De mijlpaal zorgt voor een forse financiële meevaller voor Ajax, Willem II én RKC Waalwijk. Bij de transfer van de 23-jarige middenvelder naar Barcelona is een bonusconstructie afgesproken, waardoor zijn drie ex-clubs per 25 gespeelde wedstrijden een fors bedrag tegemoet kunnen zien.

Barcelona maakte ruim een jaar geleden een vaste transfersom van 75 miljoen euro over naar Ajax voor De Jong. Willem II en RKC hielden al een behoorlijk deel van dat bedrag over, maar delen ook nog mee in de elf miljoen euro die in bonussen bovenop de vaste transfersom kunnen komen. Het Brabants Dagblad schrijft dat de twee clubs samen totaal 1,65 miljoen euro aan bonussen mogen verdelen.

De bonus van 11 miljoen euro wordt in vier termijnen betaald, per 25 wedstrijden tot De Jong totaal 100 duels voor Barcelona achter zijn naam heeft staan. In mei moesten de Catalanen al het eerste deel hiervan betalen toen de middenvelder zijn eerste 25 wedstrijden achter de rug had. Ajax zag daardoor 2,3 miljoen euro tegemoet, Willem II ontving 250.000 euro en RKC Waalwijk kon ongeveer 160.000 euro bijschrijven. Nu De Jong andermaal 25 wedstrijden heeft gespeeld, moet Barcelona vergelijkbare bedragen overmaken naar Nederland.

Willem II en RKC deelden een tijdlang de jeugdopleiding en De Jong speelde daardoor een aantal jaar in de gezamenlijke academie. De middenvelder werd echter voornamelijk opgeleid door de Tilburgers, die daardoor grotere bedragen tegemoet mogen zien. Voor de laatste twee termijnen van de bonusconstructie, dus bij wedstrijd 75 en 100 van de Jong voor Barcelona, ontvangen Willem II en RKC overigens een kleiner bedrag dan voor de eerste twee. De Jong heeft inmiddels 35 duels in LaLiga, 11 duels in de Champions League, 3 duels in de Copa del Rey en 1 duel in de Supercopa voor Barcelona gespeeld.