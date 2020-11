Laporta belooft te gaan shoppen bij Bayern na herverkiezing bij Barcelona

Hoewel Joan Laporta officieel nog geen presidentskandidaat voor Barcelona is, heeft de ex-voorzitter zijn verkiezingsbeloften vast bekendgemaakt. Laporta, die tussen 2003 en 2010 al president van Barça was, belooft de socios om na zijn herkiezing David Alaba weg te halen bij Bayern München, zo maakt hij bekend op radiostation RAC1.

Bayern zette maandag de onderhandelingen met Alaba over het verlengen van zijn aflopende contract stil. De 28-jarige verdediger lijkt daarmee op weg naar een transfervrij vertrek in de zomer, tenzij Bayern besluit om de Oostenrijker in januari te verkopen. BILD meldde eerder dat Alaba wel oren heeft naar een overgang naar Spanje: Barcelona en Real Madrid zouden zijn droomclubs zijn. Alaba is bezig aan zijn twaalfde seizoen bij Bayern en speelde in die periode 394 officiële duels voor de club, waarin hij 31 keer scoorde.

Laporta zet niet alleen in op de komst van Alaba, de beoogd presidentskandidaat heeft ook al gesproken met Mateu Alemany, de voormalig algemeen directeur van onder meer Valencia. Alemany, die tussen 2017 en 2019 actief was bij de club uit de sinaasappelstad, zou onder Laporta het beleid van Barcelona moeten gaan uitvoeren. Eerder was Alemany verdeeld over twee periodes ongeveer zes jaar actief als voorzitter van Real Mallorca.

Laporta is nog bezig om aan alle eisen te voldoen om deel te mogen nemen aan de aanstaande verkiezingen. Daarvoor heeft hij meer dan 2.257 handtekeningen van medestanders nodig, plus een waarborgsom van 125 miljoen euro. Barcelona maakt nog voor Kerstmis bekend wanneer de nieuwe verkiezingen gehouden worden, vermoedelijk al in januari. Door het vroegtijdig aftreden van Josep Maria Bartomeu als president worden de verkiezingen naar voren gehaald; aanvankelijk stonden die gepland in maart van volgend jaar.