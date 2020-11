Update op website van UEFA biedt coronagevallen van Ajax hoop

Minder dan drie uur voor de aftrap van de wedstrijd tussen FC Midtjylland en Ajax is nog altijd onzeker of laatstgenoemde kan beschikken over André Onana, Ryan Gravenberch en Dusan Tadic. Een update op de officiële website van de UEFA biedt hoop voor de Amsterdammers: de status van de drie betreffende spelers is op de squad list geüpdatet van 'geblesseerd' (injured) naar 'twijfelachtig' (doubtful).

Het lijkt er daarmee op dat Onana, Gravenberch en Tadic dinsdagavond om 21.00 uur aan de aftrap zullen verschijnen. Het drietal testte maandagochtend positief op het coronavirus. Aan de betrouwbaarheid van de door de UEFA uitgevoerde test werd hevig getwijfeld, te meer omdat de drie Ajacieden al eerder corona hebben gehad. Maandagavond werden de drie spelers alsnog met het vliegtuig naar Denemarken gebracht, maar hun meespelen is nog altijd niet bevestigd.

Over het meespelen van Zakaria Labyad bestaan nog altijd twijfels. Het Algemeen Dagblad beweert dat de aanvallende middenvelder mee is naar Denemarken, maar volgens de website van de UEFA is Labyad 'geblesseerd' en zal hij niet meespelen. Diezelfde status hebben Davy Klaassen en Maarten Stekelenburg op dit moment; ook zij hebben naar verluidt een positieve coronatest afgelegd.