Barcelona geeft banen een unieke make-over in gloednieuw tenue

Op sociale media zijn dinsdagmiddag foto's uitgelekt van een vierde shirt van Barcelona, dat vermoedelijk dit seizoen nog wordt gebruikt. De nieuwe foto's lijken op de eerste impressies die in april van dit jaar in Sport verschenen van het shirt. De verwachting is dat Barcelona het nieuwe tenue binnen enkele weken officieel zal presenteren.

In het shirt worden de drie clubkleuren, blauw, rood en geel, met elkaar vermengd. Het shirt heeft dezelfde banen als het huidige thuisshirt, maar in de rode banen zijn voor het eerst in de clubhistorie gele strepen verwerkt. De gele strepen vervagen bovenin de banen, maar worden steeds helderder richting het uiteinde van het shirt. Ze staan symbool voor de Senyera, de vlag van Catalonië. Uit eerdere berichtgeving van Sport valt op te maken dat een blauw broekje en blauwe kousen deel uitmaken van het tenue. Ook vorig seizoen was het vierde tenue geïnspireerd door de Catalaanse vlag.

Toen Sport in april eerste impressies van het nieuwe vierde shirt deelde, was de verwachting dat het tenue aan het begin van het huidige seizoen zijn intrede zou doen. De presentatie liet op zich wachten, maar er wordt wel rekening mee worden gehouden dat Barcelona dit seizoen nog aantreedt in het shirt. Mogelijk wordt het tenue bewaard voor 'grote' wedstrijden, zoals ontmoetingen met Real Madrid, maar daar is nog geen zekerheid over. Momenteel heeft Barcelona naast het thuisshirt een zwart uittenue met gouden tinten en een roze derde shirt.