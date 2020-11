Van Persie diep onder de indruk bij CL-duel Ajax: ‘Het was o zo nuttig’

Robin van Persie wordt als analist van BT Sport met enige regelmaat ingezet bij topduels in de Premier League én Champions League. In die hoedanigheid toog de oud-aanvaller vorige maand naar Amsterdam voor het groepsduel tussen Ajax en Liverpool (0-1). Van Persie raakte al voor de aftrap onder de indruk van het elftal van manager Jürgen Klopp.

"Ik zat in m’n eentje op de perstribune, waar ik al ver voor de wedstrijd de warming-up van beide teams bekeek", zo schrijft Van Persie dinsdag in zijn column voor De Telegraaf. "Normaal kom je daar niet aan toe, omdat je in Engeland langs de kant van het veld voor een camera staat of in een studio in het stadion zit." Met name Liverpool kon hem zeer bekoren. "Bij Liverpool ontdekte ik tijdens de warming-up in de Johan Cruijff ArenA een geweldig leuke afwerkoefening. Het was een combinatie van veel acties en schoten achter elkaar. Dat deden ze met acht man en o zo nuttig." Van Persie moest gelijk aan zijn rol van spitsentrainer denken. "Daar kan ik, dacht ik meteen, weer wat mee tijdens de trainingen met de aanvallers van Feyenoord."

Van Persie is een stuk minder enthousiast over de huidige stand van zaken in de voetballerij, veroorzaakt door de aanhoudende coronacrisis. "Waar je niet aan ontkomt, is de conclusie dat de kwaliteit van het voetbal echt minder is", zo concludeert de gewezen aanvaller van onder meer Arsenal en Manchester United. Een probleem dat in heel Europa is ontstaan. "Dat geldt voor de topclubs in Engeland net zozeer als voor de ploegen in de Eredivisie. Manchester United staat vijftiende en zo zijn er in heel Europa tal van clubs die echt onder hun niveau presteren."

Het spelen in lege stadions heeft volgens Van Persie weerslag op de meeste spelers. "De adrenaline is weg. Totaal verdwenen. Als de fans er niet bij kunnen zijn, mis je als voetballer verschrikkelijk veel. Zat het stadion tot de nok toe vol, dan stapte ik altijd het veld op met een hart dat ik voelde bonzen. Niks mooier dan volle tribunes. Ik raakte er altijd helemaal ’opgepompt’ door. Ik ging mee in de emotie en dat maakt het voetbal mooier." Het is voorlopig dus behelpen tijdens wedstrijden. "Wat zie ik nu bij de spelers? Aan hun gezicht en uitstraling, als ze het veld betreden, zie ik al dat van enige adrenaline geen sprake is. Ze voelen geen druk van een vol stadion om tot het uiterste te gaan. Ik zie veel slordige ballen en veel basisdingen zijn niet goed."