Spanjaarden lachen om uitspraak van Ten Hag: ‘Ze janken nog steeds’

Erik ten Hag ziet FC Midtjylland als een 'vervelende ploeg' om tegen te spelen, zei de trainer van Ajax maandagavond op de persconferentie voorafgaand aan het Champions League-duel van dinsdag. Hij wilde echter niet de vergelijking trekken met Getafe, de club die in februari te sterk was voor Ajax in de zestiende finales van de Europa League. Hij greep de persconferentie aan om andermaal kritiek te uiten op Getafe en dat is niet onopgemerkt voorbijgegaan in Spanje.

Ten Hag en zijn assistenten hebben Midtjylland goed geanalyseerd. "Ze zijn stug en gemotiveerd. Ons is onverstoorbaarheid gevraagd, we moeten ons eigen spel spelen", zei de oefenmeester. "Zoals Getafe is het zeker niet, want dat was verre van fair play. Dat is deze ploeg wel, maar het is alsnog vervelend omdat ze een andere zienswijze hebben hoe ze aan resultaat kunnen komen. Ze proberen te profiteren van de niches in het voetbal, bijvoorbeeld spelhervattingen. Een niche is iets waar een andere ploeg zich absoluut niet op focust."

?????? Erik ten Hag sigue sin olvidar la eliminatoria de #UEL: "El Midtjylland no juega como el Getafe, porque el Getafe estuvo lejos de hacer un juego limpio. El Midtjylland tiene una visión diferente de cómo obtener un resultado, ellos sí entran en detalles del fútbol”.



?????? pic.twitter.com/y2X5dj6I7H — Álvaro Canibe (@_Alvarovic) November 2, 2020

Supporters van Getafe kunnen wel lachen om de uitspraken, die werden opgepikt door de Spaanse journalist Álvaro Canibe. Op zijn tweet, waarin hij Ten Hag citeerde, wordt door een aantal fans van de club uit LaLiga gereageerd. "Als ze acht maanden later nog steeds janken, hebben we waarschijnlijk iets goed gedaan", schrijft een twitteraar. Een andere suppoter van Getafe: "We hebben het vast heel goed gedaan, aangezien ze nu nog steeds janken."

Getafe won in eigen huis met 2-0 en verloor vervolgens met 2-1 in Amsterdam. Het was voldoende om door te stoten naar de achtste finale. "De waarheid is dat we ook in Amsterdam hadden moeten winnen", meent een Getafe-fan. Een andere reactie: "Deze man heeft al maanden nachtmerries over ons." Tot slot denkt een supporter van Getafe dat Ten Hag behoefte heeft aan hulp. "Is er misschien een goede therapeut die Nederlands spreekt?"