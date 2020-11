Van der Vaart: ‘Plaatsvervangende schaamte, alsof Maradona of Messi kwam’

Rafael van der Vaart kijkt uit naar het Champions League-duel van Ajax met FC Midtjylland van dinsdag. De voormalig middenvelder kwam tijdens zijn actieve loopbaan namelijk uit voor beide clubs, al was diens avontuur in Denemarken bepaald geen doorslaand succes. Van der Vaart is ondanks het uitblijven van prestaties onder de indruk geraakt van de mentaliteit in het Scandinavische land.

"Als ik hoor hoe we in Nederland met Mario Götze omgaan, krijg ik plaatsvervangende schaamte", zo vertelt de openhartige Van der Vaart dinsdag in een interview met Het Parool. "Ik heb al honderdduizend keer gehoord dat hij wereldkampioen is geworden en iedereen wordt gevraagd hoe het is om tegen hem of met hem te spelen. Alsof we Diego Maradona of Lionel Messi naar de Eredivisie hebben gehaald." De tegenwoordig als analist werkzame oud-speler stipt gelijk een verschil aan in de belevening in Nederland en Denemarken. "Denen zijn niet zo."

Van Der Vaart: 'Ajax gaat met 3-0 winnen'

Van der Vaart verlegt de focus naar zijn oude werkgever FC Midtjylland, waar veelvuldig gebruikt wordt gemaakt van data. De voormalig Ajacied heeft zo zijn bedenkingen. "Het belangrijkste in voetbal blijft dat je de bal naar de juiste kleur speelt. En ik zie liever een mooie pass of actie dan iemand die rennend en beukend aan alle richtlijnen uit een computerprogramma voldoet", aldus de gewezen middenvelder, die in Denemarken ook korte tijd uitkwam voor Esbjerg FB.

De twee jaren bij FC Midtjylland waren geen groot succes, zo geeft Van der Vaart ruiterlijk toe. "Ik dacht in een voetballende ploeg te kunnen spelen en belangrijk te worden, maar dat pakte anders uit. Gedurende mijn eerste seizoen werden de resultaten minder en we gingen opportunistischer spelen. Alle ballen vlogen over mij heen. Ik kreeg ook kleine blessures en kwam op een zijspoor. Ik merkte dat ik niet meer top was", zo besluit Van der Vaart.