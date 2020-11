Koeman countert: ‘Ik respecteer zijn uitspraak, maar ben het ermee oneens’

Ronald Koeman kan zich niet vinden in de stelling van Quique Sétien dat Lionel Messi 'moeilijk te managen' is. De voorganger van Koeman blikte zondag in El Pais terug op zijn dienstverband als trainer van Barcelona, tussen januari en afgelopen zomer, en zei dat Messi 'niet veel praat, maar wel veel kijkt'. Hij voegde wel toe dat Messi de beste voetballer ter wereld is en daar kan Koeman zich wel in vinden.

"Ik respecteer ieders mening. Het enige wat ik kan zeggen, is dat Messi een enorm goede speler is, de beste ter wereld, en dat hij voor mij niet moeilijk te managen is", zegt Koeman dinsdagmiddag op de persconferentie voorafgaand aan de Champions League-wedstrijd tegen Dynamo Kiev. "Het is een kwestie van persoonlijkheden. Ik ben het niet eens met zijn uitspraak, maar ik respecteer 'm wel. Ik spreek Leo iedere week." In het interview zei Setién dat Messi een topvoetballer is, maar ook 'andere kant heeft' die veel moeilijker te managen is.

Setién werd na de fameuze 2-8 nederlaag tegen Bayern München in het afgelopen Champions League-seizoen ontslagen bij Barcelona. Tijdens de persconferentie wordt Koeman gevraagd naar zijn eigen toekomst, nu de resultaten overwegend teleurstellend zijn: in LaLiga pakte Barcelona maar acht punten uit zes duels. "Mijn toekomst bij Barcelona is niet het meest belangrijke. Je moet van dag tot dag leven en wedstrijden winnen. We hebben tijd nodig, omdat we veel aspecten aan het bijstellen zijn. In LaLiga spelen we goed, maar boeken we geen goede resultaten. Ik zal mijn best doen om lang bij de club te kunnen blijven", verzekert Koeman, wiens ploeg zaterdag remiseerde in de uitwedstrijd tegen Alavés.

Ook wordt hij gevraagd naar een pupil die hij dit seizoen nog niet kon inzetten: Matheus Fernandes. De 22-jarige middenvelder kwam afgelopen zomer voor minstens zeven en maximaal tien miljoen euro over van Palmeiras. Hij stond tot dusver aan de kant met een hamstringblessure. Hoewel het er aanvankelijk op leek dat hij niet zou voorkomen in de plannen van Koeman, houdt Marca er rekening mee dat Fernandes zich deze maand aansluit bij de A-selectie. "Hij heeft de kwaliteiten om op 'nummer zes' te spelen, maar hij weet dat hij spelers als Miralem Pjanic, Frenkie de Jong en Sergio Busquets voor zich heeft, en dat er nog meer spelers op die positie kunnen spelen, zoals Carles Aleña", aldus Koeman. Hij moet hard blijven werken en steeds beter worden."